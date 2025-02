Huawei festeggia San Valentino con tante offerte interessanti su smartphone, laptop e altro ancora

Huawei propone una serie di sconti interessanti su una selezione di dispositivi ideali per chi cerca prodotti tecnologici di qualità a prezzi accessibili. Tra laptop, smartwatch, auricolari e tablet , c'è l'opportunità di trovare soluzioni adatte a diverse esigenze. Inoltre, con l'utilizzo del coupon ACPSTSV8 , è possibile ottenere un ulteriore 8% di sconto. Un'occasione pratica per aggiornare la propria tecnologia risparmiando.

HUAWEI Watch GT 5 Pro

Lo HUAWEI Watch GT 5 Pro si distingue per il suo design in ceramica e titanio che unisce robustezza ed eleganza. Grazie alla batteria a lunga durata, è possibile indossarlo per settimane senza preoccuparsi di ricaricarlo frequentemente, mentre la resistenza all'acqua e le mappe integrate (come quelle per il golf) lo rendono perfetto sia per lo sport che per la vita di tutti i giorni.

Per San Valentino, Huawei ha un'offerta speciale per raddoppiare l'amore con un partner. In pratica acquistando un prodotto della serie Watch GT5, verrà applicato automaticamente uno sconto di 100€ al secondo prodotto. Nel dettaglio, unendo il Watch GT5 Pro 46mm Black con il GT5 Pro 42mm White Ceramic Titanium, verrà applicata direttamente nel carrello la scontistica.

Inoltra utilizzando il codice ACPSTSV8, è possibile usufruire di un ulteriore 8% di sconto sul prezzo già scontato, per un risparmio davvero imperdibile.

Prezzo originale: 878€

Prezzo finale con coupon: 716€

Per acquistarlo clicca qui