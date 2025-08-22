L'Amiibo con Donkey Kong e Pauline è al suo minimo storico su Amazon: acquistalo ad un prezzo choc

Su Amazon, oggi, è tempo di grandi affari, tra le promozioni incluse è presente e disponibile un'offerta sull'Amiibo di Donkey Kong e Pauline che prevede uno sconto attivo del 20% e un prezzo finale che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma: 15,99€. Puoi acquistare l'Amiibo direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Gli amiibo sono action figure e carte collezionabili appartenenti alla linea toys-to-life prodotta da Nintendo. Oltre al loro valore da collezione, nascondono al loro interno un chip che utilizza la tecnologia di comunicazione NFC, grazie alla quale possono interagire direttamente con i giochi compatibili.
Cosa puoi fare con l'Amiibo di Donkey Kong e Pauline?
In Donkey Kong Bananza, l'utilizzo di questo Amiibo apre la strada a contenuti esclusivi che arricchiscono l'esperienza di gioco. Grazie a questa particolare statuetta, i giocatori possono sbloccare subito il costume da diva di Pauline, un richiamo elegante e nostalgico alla celebre cantante di New Donk City.
Oltre all'aspetto estetico, gli amiibo permettono anche di ottenere speciali pannelli KONG esplosivi, strumenti preziosi per distruggere parti dello scenario e aprire nuovi passaggi verso i mondi sotterranei, ampliando così le possibilità di esplorazione e di strategia. Questa integrazione tra mondo fisico e digitale rende l'esperienza di gioco più coinvolgente e personale.