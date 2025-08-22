KPop Demon Hunters sta per diventare il film più visto di sempre su Netflix e sui servizi di video streaming

KPop Demon Hunters continua la sua marcia trionfale e sta per diventare il film più visto di sempre su Netflix e sulle piattaforme di video streaming, superando Red Notice. Presto ci saranno anche delle proiezioni singalong che, stando a quanto riportato da Deadline, hanno già fatto registrare dei numeri eccellenti. Si terranno il 23 e il 24 agosto in circa 1.700 sale statunitensi, 1.100 delle quale sono già esaurite. Si prevedono incassi per più di 15 milioni di dollari, superiori a quelli stimati per Weapons di Zach Cregger, che dovrebbe incassare 13,5 milioni di dollari.