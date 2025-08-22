KPop Demon Hunters sta per diventare il film più visto di sempre su Netflix e sui servizi di video streaming

KPop Demon Hunters continua la sua marcia trionfale e sta per diventare il film più visto di sempre su Netflix e sulle piattaforme di video streaming, superando Red Notice. Presto ci saranno anche delle proiezioni singalong che, stando a quanto riportato da Deadline, hanno già fatto registrare dei numeri eccellenti. Si terranno il 23 e il 24 agosto in circa 1.700 sale statunitensi, 1.100 delle quale sono già esaurite. Si prevedono incassi per più di 15 milioni di dollari, superiori a quelli stimati per Weapons di Zach Cregger, che dovrebbe incassare 13,5 milioni di dollari.
Golden
A inizio agosto, KPop Demon Hunters vantava più di 160 milioni di visualizzazioni su Netflix, ma a quest'ora il dato dovrebbe essere migliorato di molto, considerando che non è mai uscito dalla top 10 mondiale di Netflix.
A questo punto non è sbagliato definire KPop Demon Hunters un fenomeno, con due sequel, un remake dal vivo e altro ancora già sul tavolo di Sony Picture e Netflix per espandere il suo universo. Pare che i registi Maggie Kang e Chris Appelhans siano già in trattative per un seguito.
Diverse canzoni della colonna sonora sono entrate nella top 10 della Billboard Hot 100, con "Golden" che ha raggiunto il primo posto. Attualmente, proprio Golden ha più di 214 milioni di visualizzazioni su YouTube.
Il film segue un gruppo di ragazze di nome Huntr/x, che hanno il compito di proteggere il mondo dai demoni con la loro musica. I problemi sorgono quando una boy band demoniaca rivale entra in scena e inizia a rubare i loro fan.