EA Sports FC 26 per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo EA Sports FC 26 per Nintendo Switch 2 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 50%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/12/2025
Su Amazon è disponibile EA Sports FC 26 per Nintendo Switch 2 a 34,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 50%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

EA SPORTS FC 26 in offerta

Questo gioco include la modalità Carriera tecnico, in questo caso rinnovata per offrire un'esperienza ancora più immersiva, con trame alternative, icone, Punti Stagione e molto altro ancora. Inoltre, sono presenti diverse modalità in base alle proprie preferenze, che si tratti di tornei, eventi Live o contenuti stagionali. Il gameplay è ancora più realistico e anche Ultimate Team ha ricevuto qualche ritocco, mentre le animazioni sono state migliorate ulteriormente.

Come sempre, ti invitiamo a leggere la nostra recensione per avere una panoramica più completa del gioco. Inoltre, se sei alla ricerca di FC Points, puoi trovare un pratico riepilogo nel nostro articolo dedicato.

