I videogiochi con le scelte sono una fregatura, ma va bene così

Dispatch ha rimesso sotto i riflettori i giochi costruiti sulle opzioni di scelta che influenzano la storia: le diramazioni spesso sono illusorie, ma ha assolutamente senso che sia così.

C'è una caratteristica specifica che rende i videogiochi così coinvolgenti e unici, rispetto a quello che ci offre qualsiasi altro medium: il fatto di darci un ruolo attivo. In un videogioco l'utente agisce, trova il suo modo per procedere tra tutti quelli possibili, crea con le sue azioni un impatto nel mondo virtuale. È ciò che chiamiamo agency: la possibilità di compiere un'azione, una scelta, che si ripercuote sul suo viaggio all'interno del videogame. Si tratta di una caratteristica fondamentale, che rappresenta l'anima e la spina dorsale dell'esperienza di gioco: decido io se e quando saltare per superare quell'insidia in Super Mario, decido io dove nascondermi per non farmi vedere dai nemici (o se ucciderli) in Metal Gear Solid, decido io qual è il prossimo luogo da visitare in Kingdom Come, scelgo io come costruire la mia build, come attaccare e come muovermi in Hades, chi è nel mio party attivo e con che abilità in Clair Obscur. In un certo senso, possiamo dire che tutti i giochi sono fondati sulle scelte dei giocatori. Ce ne sono alcuni, però, che integrano le scelte non solo come spazio di manovra per le interazioni, ma all'interno della componente narrativa. Quest'anno ce ne ha dato la prova, con l'interessante esperimento di The Alters e il grande successo di Dispatch, che ha rispolverato il classico modello delle avventure di Telltale Games.

Le opzioni di dialogo in Dispatch influenzano i rapporti con i personaggi

Sono giochi che funzionano - anche molto bene - e che possono farlo grazie a un delicato, consapevole e soprattutto brillante inganno.

Giocare con la scelta: il grande bivio A dire la verità, anche tra i giochi che integrano la scelta come mezzo narrativo ci sono filosofie diverse. Prendiamo un esempio come Her Story: qui, il giocatore non va a influenzare direttamente l'esito della vicenda, ma il modo in cui la ricostruirà, collegando i nastri con le varie testimonianze sul caso che sta analizzando, sarà tutto suo. Anche alcuni giochi fondati sul ripetersi ciclico dello stesso giorno, come ad esempio The Forgotten City, hanno le scelte al cuore della loro vicenda: una volta capito come rompere il loop, cosa faremo e sulla vita di quali personaggi riusciremo ad avere un impatto? Ci sono anche alcuni titoli, dalla forte vocazione narrativa, che limitano le possibili diramazioni a un singolo momento di scelta A/B che ha una ripercussione tangibile, da cui non è possibile scappare. In questo caso il peso della scelta sulle spalle del giocatore è notevole. Di recente, ad esempio, Clair Obscur: Expedition 33 ha proposto una soluzione di questo tipo, mettendo nelle mani degli utenti un bivio fondamentale. O, per andare più indietro senza fare spoiler, si può risalire al classico Metal Gear Solid.

Metal Gear Solid proponeva una scelta A/B che aveva piccole ripercussioni nell'immediato e una più importante sul finale

Circa a metà del gioco, si veniva posti di fronte a una decisione chiara: resistere a una sfida mortale, con il rischio che in caso di game over si dovesse ripartire dall'ultimo salvataggio (anche dall'inizio del gioco, se non si era mai salvato fino a lì), o arrendersi e condannare a morte un altro personaggio al posto nostro. Nel 1998, il gioco gestiva con grande trasparenza e consapevolezza questo bivio: metteva le opzioni sul piatto e teneva fede a quanto minacciava, con un tale rispetto per l'agency del giocatore che perfino il successivo Metal Gear Solid 2 evitò di far sapere quale dei due finali fosse ufficiale nella continuità narrativa (se quello con l'alleato vivo o quello in cui muore per colpa nostra), così da non squalificare la scelta di nessuno. Solo dieci anni dopo, in Metal Gear Solid 4, venne reso noto che l'epilogo canonico era quello in cui Snake resisteva. Pensiamo anche a Mass Effect: già nel primo capitolo, c'è un preciso momento in cui il comandante Shepard (cioè noi) deve decidere della vita e della morte di due suoi alleati. Si tratta, come in Metal Gear Solid e Clair Obscur, di scelte consapevoli, in cui il gioco espone chiaramente quali saranno le conseguenze che ci chiede di soppesare. Per un effetto drammatico diverso, gli sceneggiatori possono anche decidere di introdurre delle scelte il cui esito è ignoto a chi gioca: dobbiamo decidere sulla base delle (poche) informazioni che abbiamo e, a volte, della nostra moralità. Sono decisioni che ci rivelano qualcosa di più su noi stessi, che non sul protagonista che stiamo interpretando.

Alcune scelte di The Alters si affidano alla vostra moralità: non potete prevedere che effetti avranno

Il recente The Alters, ad esempio, propone alcuni bivi morali dove possiamo solo supporre cosa accadrà in base a cosa decideremo: ha molto senso, essendo un'opera interamente costruita sul concetto di convivere con le conseguenze delle nostre scelte passate, qualsiasi esse siano. La nostra scelta si ripercuoterà su di noi e sui nostri "Alter", le copie di se stesso che il protagonista, Jan Dolski, crea per riuscire a sopravvivere nello spazio - diverse da lui in tutto se non nell'aspetto fisico, proprio perché a un certo punto delle loro vite, nelle realtà parallele immaginate da The Alters, hanno compiuto scelte diverse da quelle dello Jan originale. Quando discusse di questa impostazione narrativa, il game director Tomasz Kisielewicz spiegò che The Alters era nato dall'idea del paradosso della nave di Teseo: se tutti i pezzi della nave, con gli anni, sono stati sostituiti fino al punto che non ce n'è più nessuno originale, quella è ancora la nave di Teseo? Cosa la identifica ancora come tale, se è rimasta uguale solo nella forma? Lo stesso vale per le persone, e la bilancia qui è in mano al giocatore: tutti gli Jan che ci affiancano sono sempre "me" e condivideranno le mie decisioni morali, contando che sono letteralmente nati dalle scelte differenti compiute nelle loro vite? La centralità che The Alters dà alle scelte, anche nel loro peso tematico, è uno degli esperimenti più interessanti visti quest'anno. Anche perché il team di 11-bit Studios è riuscito a nascondere molto bene il fatto che le scelte all'interno di ogni videogioco sono comunque guidate. E lo sanno molto bene anche gli autori di Dispatch.

"Invisigal se ne ricorderà" Considerando che buona parte di AdHoc Studio viene dall'originale Telltale Games, non è una sorpresa che Dispatch abbia ripreso esattamente quel modello videoludico. Ci troviamo così a tu per tu con un'avventura narrativa a episodi, in cui l'interazione del giocatore passa interamente per le scelte: opzioni di dialogo che influenzano i rapporti con gli altri personaggi, o la decisione se intervenire o no quando accade qualcosa di specifico. A questo, il riuscitissimo gioco di AdHoc affianca una parte gestionale, dove dobbiamo inviare i nostri supereroi in giro per la città per rispondere alle emergenze.

La parte gestionale di Dispatch in realtà non ha alcun impatto sulla storia

Il punto nevralgico è che, in Dispatch più che mai, lo scheletro narrativo del gioco non viene davvero intaccato dalle scelte del giocatore. Se la storia, ipoteticamente, prevede che i buoni vincano contro i cattivi, i buoni vinceranno contro i cattivi qualsiasi cosa facciamo. Ciò che le scelte modificano, nei giochi in stile Telltale, è il come, non il cosa - e ha assolutamente senso che sia così. A renderlo ancora più evidente è proprio la parte gestionale del gioco: mi sono capitati dei turni in cui ho fatto tanti disastri, banalmente perché avevo frainteso di che tipo di intervento si trattasse e avevo mandato i supereroi sbagliati. Questi errori, però, non comportano conseguenze: la gestione dei personaggi diventa più che altro una parte in cui ci si diverte a sentire i loro dialoghi, a vedere evolvere i loro rapporti e a provare a ottenere buoni punteggi, ma non influenza davvero il destino della città né di nessun altro. La storia, allora, procede lungo la sua linea, con le azioni del giocatore che possono innestare dettagli e sfumature diverse, ma non alterarne in modo significativo il percorso e l'epilogo: quale personaggio potremmo finire per cacciare dal team, ad esempio, avrà risvolti più avanti, così come la possibile relazione romantica che faremo sviluppare con risposte e azioni. Immaginate tutto Dispatch come un diagramma di flusso con qualche ramificazione qua e là che, dopo qualche sequenza di raccordo basata su ciò che abbiamo scelto di dire o fare, torna al binario che era previsto a prescindere da tutte le opzioni di scelta. Se la cosa vi incuriosisce, trovate qui, tramite GameDeveloper, un albero dell'episodio 1 di The Walking Dead di Telltale. Questa tipologia di gioco, chiamato "branched" (ramificato) prevede in pratica delle deviazioni, più che delle direzioni - anche se fa parte della maestria del design spacciarle per il contrario. Di solito, in un videogioco possiamo distinguere tra scelte (che arma porto con me? Vado prima di qua o prima di là?) e scelte significative (chi salvo tra due personaggi in pericolo sapendo che l'altro morirà?). I giochi ramificati sono eccezionalmente bravi, quando ben fatti, a sfumare i confini tra le due categorie: anche le prime sembrano le seconde.

Mass Effect ha dovuto destreggiarsi con un grande numero di scelte significative

Chiaramente, la condizione "quando ben fatti" non è da sottovalutare. Essendo opere dove tutto il peso è sbilanciato sul far sentire l'utente l'ago della bilancia delle decisioni, i titoli ramificati hanno un requisito chiave: devono saper dare l'illusione della scelta.