E oggi siamo arrivati alla resa dei conti: il momento in cui dobbiamo tirare le somme su questa nuova opera che nasce dalle stesse menti che in questi anni sono riusciti a creare capolavori indiscussi del calibro di This War of Mine e dei due Frostpunk. The Alters riuscirà effettivamente a essere all'altezza delle altre proprietà intellettuali citate? Se non vi trovate nella posizione di poter già rispondere in totale autonomia a questa domanda, visto che il gioco è disponibile su PC, PS5 e Xbox dal 13 giugno, tra l'altro già al lancio anche nel Game Pass , ecco la nostra recensione.

The Alters è un progetto che ci ha affascinato fin dalla sua primissima apparizione: era la Gamescom del 2023 e nel piccolo stand di 11 Bit Studios, una contenuta delegazione del team aveva scelto di mostrarci un assaggio del prossimo progetto, a quel tempo soltanto annunciato con un criptico teaser. E ce ne innamorammo immediatamente, eleggendolo come sorpresa della fiera di quell'anno , nonostante non potessimo parlarne per via di un embargo estremamente lungo.

È soprattutto il gameplay a giovare di questo escamotage narrativo visto che ogni alter che andremo a creare avrà un suo carattere specifico, le sue paure, i suoi dubbi e le tante incertezze con cui dovremo fare i conti e che ci costringeranno molto spesso a prendere decisioni nel corso dei numerosi dialoghi. Scelte che avranno spesso conseguenze non solo nell'avanzamento della trama (e per caratterizzare i molteplici epiloghi), ma proprio nello stato mentale e fisico di questi cloni che potranno addirittura ricorrere a soluzioni estreme, a farsi del male fisico o a rimanere indisposti davanti alle nostre richieste di lavoro. Generando, di fatto, quello che è il primo gioco nel gioco: una sorta di The Sims all'acqua di rose dove badare al benessere e all'equilibrio tra i molteplici cloni è essenziale per poter andare avanti nell'avventura.

E la soluzione che si prospetta a Dolski, l'unica che gli può permettere di resistere qualche mese e trovare il modo di contattare la Terra e organizzare un piano di recupero è di generare dei suoi alterego, dei cloni competenti in altre professioni capaci di aiutarlo nelle routine quotidiane e svolgere altre mansioni. Degli Alters, per l'appunto. L'idea fantascientifica alla base di questa clonazione sono le capacità computazionali del computer quantistico installato nella base che, grazie al Rapidium e all'albero della vita di Dolski, può ipotizzare ed elaborare delle esistenze parallele che il nostro protagonista non ha mai vissuto nell'universo attuale, facendo scelte differenti nei bivi cruciali del suo passato.

Qualcosa però non va secondo i piani, la nave precipita sul pianeta e ci risvegliamo nel mezzo di un territorio completamente inesplorato con tutti i membri dell'equipaggio morti e con la base in grado di ospitarci molto malconcia mentre, sullo sfondo, c'è una tempesta solare in procinto di colpire e letteralmente bruciare gran parte del pianeta obbligandoci a ingegnarci pur di sopravvivere a questa devastante corsa contro il tempo.

La storia alla base di The Alters attinge a piene mani dai topoi più classici della fantascienza moderna ed è condita con una bella spruzzata di thriller psicologico. Nei panni di Jan Dolski, un minatore, ci ritroviamo nel bel mezzo di una missione spaziale denominata Project Dolly messa in piedi da un ente privato, l'AllyCorp, e finita decisamente male. L'obiettivo originale della spedizione era infatti di raggiungere un pianeta orbitante in un sistema con tre stelle gemelle e tentare di scavare e recuperare una risorsa rarissima chiamata Rapidium, capace di rivoluzionare i concetti della fisica e della chimica grazie alla sua capacità di alterare il flusso del tempo.

Un po' base builder, un po' survival

Archiviata la questione ambientazione e trama, è essenziale spiegare per bene cosa è in concreto The Alters, visto che, come da tradizione di 11 Bit Studios, non si può certamente parlare di un videogioco dal gameplay basilare o elementare. Concettualmente la nuova opera del visionario team si può considerare come appartenente a tre differenti generi.

La visuale all'interno della base può essere zoomata al punto da osservare nel dettaglio le attività dei singoli alter

Liquidiamo subito l'esperienza alla Sims che vi abbiamo descritto poco sopra perché è sicuramente la componente meno incisiva. Gli alter non hanno vere e proprie necessità primarie da dover gestire. Dovremo semplicemente stare attenti a non farli lavorare più del dovuto ed evitare di lasciarli al di fuori della base mentre sono in corso delle tempeste. Dove in concreto si annida la componente gestionale dell'equipaggio è nelle dinamiche di gruppo e di interazione tra le singole persone che, dovendo convivere in spazi ristretti e, soprattutto, avendo un proprio "passato" che ha spesso molti elementi di discontinuità con gli altri Jan, porterà i cloni a scontrarsi tra di loro oppure, addirittura, a non accettare questa assurda condizione di esistenza.

Ciò che però definisce davvero il gameplay di The Alters è quello strano miscuglio tra base builder e adventure esplorativo, tenuto insieme dall'elemento survival. Da una parte infatti, dovremo gestire lo strano quartier generale a forma di enorme ruota costruendo le stanze che permettono ai cloni di svolgere le varie mansioni sfruttando una visuale laterale in parte isometrica e puntando anche alla micro-gestione delle varie code di produzione con uno stile che può ricordare, molto alla lontana, un Fallout Shelter oppure uno degli XCOM più recenti.

Contemporaneamente però, dovremo anche esplorare il pianeta dove siamo precipitati, sia per portare avanti la componente narrativa sia, soprattutto, per individuare e poi raccogliere le varie risorse che consentono l'espletamento delle funzionalità della base stessa. Questa componente esplorativa si svolge attraverso la classica inquadratura dalle spalle e avviene all'interno di mappe di dimensioni abbastanza contenute che offrono anche un minimo di svelamento secondo le dinamiche dei metroidvania, costringendo il giocatore, soprattutto nelle prime ore, a limitarsi molto in questa attività, in attesa di aver scoperto le tecnologie essenziali per girovagare in totale libertà.

Un elemento essenziale della componente base builder è la gestione degli spazi visto che, specie all'inizio, la ruota non potrà contenere tutte le stanze che vogliamo costruire

E c'è poi la componente survival, che è particolarmente invasiva e pressante in The Alters. Il gioco vi metterà a dura prova creando costantemente un senso di ansia e oppressione, soprattutto in quella tipologia di giocatori che sentono nel profondo del proprio animo la necessità di avere tutto sotto controllo. Non è solo una questione di scarsità di risorse, che obbliga a scegliere con grandissima parsimonia cosa costruire e potenziare, ma proprio ogni singolo elemento dell'opera è implementato per spingere a prendere costantemente delle decisioni, rinunciando ogni volta a qualcosa.

Impiegare quel clone in cucina per garantire pasti di buona qualità agli altri alter oppure spostarlo al di fuori della base per raccogliere risorse? Impiegare lo scienziato per portare avanti un percorso di ricerca capace di garantire innovazione e miglioramenti costanti, oppure metterlo al lavoro sulla produzione di beni e oggetti richiesti per la sussistenza della base? È meglio esplorare ogni anfratto del pianeta oppure dedicarci al reperimento delle risorse oppure alla costruzione di qualcosa?

E poi c'è lo scorrere inesorabile del tempo che obbliga, anche questo, a gestire l'avanzamento della storia. Il ciclo giorno-notte che scandisce tutte le attività degli alter, avvicina inevitabilmente anche la tempesta solare che determinerà il nostro game over se non saremo stati bravi a risolvere di volta in volta i misteri del pianeta che ci impediscono di spostarci con l'enorme base-ruota e quindi ad accumulare le risorse necessarie a questo spostamento che, tuttavia, ci metterà al riparo solo per un'altra manciata di giorni, in una vera e propria corsa contro il tempo che terrà costantemente elevato il senso di tensione.

L'albero della vita di Jan Dolski è accessibile attraverso il computer quantistico installato nella base e permette di osservare la vita del protagonista e valutare i suoi bivi potenziali

Perché, tra l'altro, in The Alters, non sarà neanche così difficile morire rimanendo troppo tempo all'aperto durante i picchi di radioattività notturna, oppure non sfuggendo alla tempesta solare di cui sopra o, anche, non soddisfacendo adeguatamente i bisogni degli altri cloni che non ci metteranno poi moltissimo a ribellarsi al nostro comando. E quando questo avverrà, dovremo ripartire dall'inizio di quella giornata o da una qualsiasi delle giornate precedenti, ripercorrendo i nostri passi in modo migliore oppure tentando strade diverse evidenziando così una componente di rigiocabilità che è un elemento cardine di tutta l'opera di 11 Bit Studios.