Microsoft collabora con Xenia per un emulatore Xbox ufficiale su PC? La risposta degli sviluppatori

L'idea aveva destato un certo entusiasmo considerando il successo dell'emulatore in questione, in grado di far funzionare giochi della prima Xbox e di Xbox 360 su PC e che poteva essere una base di partenza importante per un'emulazione completa delle console Microsoft in ambito Windows.

Nelle ore scorse si è diffusa la voce di corridoio che voleva il team di Xenia Canary al lavoro con Microsoft su un emulatore Xbox ufficiale per PC , che sarebbe rientrato nel progetto di retro-compatibilità estesa promosso dalla casa di Redmond di recente, in vista di una possibile convergenza tra console e Windows, ma è arrivata poi la risposta ufficiale del team sulla questione.

Nessuna collaborazione, al momento

Tuttavia, almeno per il momento non è questo il caso: evidentemente Microsoft sta proseguendo i lavori autonomamente all'interno dei propri team, tra i quali sembra esserci una divisione dedicata specificamente allo sviluppo di software in grado di garantire la compatibilità con le console Xbox.

"Ciao a tutti, volevo solo chiarire un po' di confusione riguardo a una voce che è emersa recentemente online", si legge nel messaggio ufficiale del team di Xenia pubblicato nelle ore scorse.

"Il team di Xenia (e di Xenia Canary, per estensione) non è in alcun modo associato a Microsoft, né lavora al suo fianco in alcun modo. Microsoft utilizza la propria emulazione per fornire la retrocompatibilità sulle console Xbox One/Series e quindi non ha motivo di collaborare con Xenia, anche se decidesse di portare questi titoli su PC".

"Xenia continua a essere un'iniziativa gestita dalla comunità che incoraggia e applica pratiche di emulazione legali sia nello sviluppo che all'interno di questo server". Dunque sembra proprio non ci siano collegamenti diretti tra Xenia e Microsoft per il momento, mentre rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni sui progetti di Microsoft al riguardo.

Di recente sono emerse diverse voci e informazioni che sembrano prospettare un notevole cambiamento nel futuro di Microsoft Gaming: sebbene si continui a pensare a una possibile convergenza tra PC e Xbox, la prossima generazione potrebbe essere rappresentata ancora da una console piuttosto tradizionale con hardware AMD, ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Di recente, la presidente di Xbox, Sarah Bond, ha parlato della collaborazione con AMD per lo sviluppo dell'hardware della nuova console, così come anche la CEO di AMD, Lisa Su.