PS6 e la nuova Xbox avranno la stessa architettura hardware ma usciranno una prima dell'altra, per un leaker

In base a quanto riferito da Kepler, UDNA dovrebbe rappresentare un miglioramento del 20% su RDNA4 per quanto riguarda la rasterizzazione, e una potenza doppia sul fronte del ray tracing e dell'utilizzo dell'upscale attraverso intelligenza artificiale.

Secondo il noto leaker Kepler , che è considerato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda le anticipazioni sull'hardware, in particolare su AMD e console, PS6 e la prossima Xbox utilizzeranno la stessa architettura UDNA di AMD per quanto riguarda la GPU, ma una potrebbe uscire prima dell'altra .

Console molto simili ma in momenti diversi?

L'idea è che ci troveremo insomma davanti a due console molto simili, almeno sulla carta e sul fronte del potenziale, che potrebbero variare per alcune personalizzazioni specifiche effettuate da Sony e Microsoft ma su cui il leaker in questione ha riferito di non voler fare molto affidamento.

"Microsoft e Sony tendono a sopravvalutare ampiamente il grado di personalizzazione che effettuano", ha spiegato Kepler, "la maggior parte delle volte si tratta di aggiungere nuovamente delle funzionalità che AMD ha rimosso nelle architetture recenti per consentire la retrocompatibilità o di rimuovere funzionalità che non utilizzano. In termini di prestazioni effettive di CPU o GPU, il lavoro di AMD è al 99% quello che conta".

Rispondendo ad altre domande, il leaker ha riferito che i SoC di PS6 e della prossima Xbox non avranno probabilmente il 3D Cache, cosa che rappresenta una delle più recenti evoluzioni delle schede video in ambito PC e che si pensava potesse rappresentare una caratteristica anche delle nuove console.

Particolare anche la previsione sulle tempistiche di uscita: secondo Kepler entrambe le console potrebbero essere pronte per uscire nel 2027, ma l'idea diffusa è che Microsoft voglia cercare di anticipare i tempi e cercare di lanciare la nuova Xbox già nel 2026 e la cosa potrebbe essere possibile, oltre a tornare bene con la lineup prevista per il prossimo anno da parte di Xbox Game Studios.

Tutte queste vanno prese ovviamente come speculazioni, sebbene Kepler sia considerato spesso una fonte affidabile su alcuni aspetti. Per quanto riguarda le console, tuttavia, non è mai facile che le informazioni possano trapelare facilmente, dunque considerate il tutto come una semplice voce di corridoio.