L'analisi di Digital Foundry su Nintendo Switch 2 promuove la console ma boccia lo schermo

Secondo i giornalisti in questione, lo schermo sarebbe addirittura " facilmente peggiore di quello del modello Switch del 2017" sotto alcuni aspetti, come alcune caratteristiche di blurring che tendono a impastare l'immagine.

In linea di massima, la redazione di DF considera Nintendo Switch 2 un upgrade "soddisfacente", un' evoluzione convincente della console precedente dotata anche di un'ottima qualità costruttiva, ma inficiata alquanto dall'uso di un display integrato che evidentemente non risulta all'altezza della situazione.

Tra gli appassionati era piuttosto attesa la recensione di Digital Foundry su Nintendo Switch 2 , che è stata pubblicata proprio in queste ore con un lunghissimo video di analisi che va avanti per ben due ore a parlare nel dettaglio della macchina, di fatto promuovendo l'hardware in generale ma bocciando lo schermo integrato.

Molti miglioramenti ma anche un elemento peggiore

In termini di design dell'hardware, la redazione di Digital Foundry si definisce complessivamente soddisfatta delle scelte di Nintendo, che rappresentano un ottimo compromesso tra potenza computazionale e grafica da una parte e autonomia e maneggevolezza dall'altra, mantenendo la console sensibilmente più sottile e meno ingombrante di uno Steam Deck, per esempio.

Risulta sorprendente anche la quantità di giochi che girano a 1080p nativi in modalità portatile (come Mario Kart World) o che utilizzano il DLSS per effettuare l'upscaling a 1080p, ottenendo risultati definiti decisamente piacevoli.

"Tuttavia, lo schermo stesso è problematico sotto diversi punti di vista", sostiene DF. "Nintendo ha promesso l'HDR, ma un LCD edge-lit che raggiunge a malapena i 420 nits non riuscirà mai a offrire un'esperienza decente di alta gamma dinamica, con il contrasto e i riflessi caratteristici dell'HDR quasi del tutto assenti nel gioco portatile". A questo peraltro si aggiungono i problemi evidenziati anche da HDTVTest sull'HDR per Nintendo Switch 2, con le eventuali soluzioni indicate.

E non è tutto: "Ancora più deludente è la qualità del movimento: l'LCD di Switch 2 presenta caratteristiche di sfocatura facilmente peggiori del display dello Switch 2017. Se confrontato con il pannello OLED del modello precedente, i problemi principali della scelta di Nintendo per Switch 2 vengono messi in evidenza: semplicemente non è neanche lontanamente all'altezza".

Anche per quanto riguarda la famosa questione del VRR emergono le critiche: "Ci sono evidenti problemi anche con la funzionalità VRR (frequenza di aggiornamento variabile) di Switch 2", sostiene Digital Foundry, che peraltro riferisce come non ci sia motivo per cui non debba funzionare in modo efficace.

Qui emerge una questione curiosa: "Il software Welcome Tour include uno showcase VRR che mostra quella che riteniamo essere una finestra VRR da 40-120Hz, ma soprattutto rivela il supporto per la compensazione LFC (low frame-rate compensation) al di fuori di tale finestra". Questo dimostrerebbe che "Un VRR completo su Switch 2 è possibile", nonostante al momento non sia implementato a dovere.

In sintesi, il parere è generalmente positivo, con l'analisi che premia soprattutto la qualità della costruzione e la scelta delle caratteristiche hardware, con la console che risulta ben costruita con molti miglioramenti anche per quanto riguarda i Joy-Con.