Meta Quest 3S Xbox Edition sembra essere trapelato in un leak prima dell'annuncio ufficiale

Sembrerebbe essere semplicemente un'operazione di branding legata a Xbox: il dispositivo in questione pare essere un normale Meta Quest 3S, dispositivo che è già disponibile sul mercato come versione economica del più avanzato Meta Quest 3, ma caratterizzato da un tema in stile Xbox.

Secondo Game Sandwich, che ha condiviso la foto in questione, pare che il nuovo visore verrà presto lanciato sul mercato, con le prenotazioni che dovrebbero iniziare il 24 giugno 2025, dunque dalla prossima settimana, probabilmente in corrispondenza con il suo annuncio.

All'interno della nuova espansione di Xbox verso nuovi hardware e collaborazioni con altri produttori sembra esserci anche un Meta Quest 3S Xbox Edition in arrivo, considerando che le foto della presunta confezione di questo dispositivo sono trapelate online nelle ore scorse, evidentemente prima di un annuncio ufficiale .

Un Meta Quest 3S quasi normale

In base a quanto riportato, Meta Quest 3S Xbox Edition dovrebbe avere dunque tutte le caratteristiche hardware di un 3S standard ma con una colorazione nera con finiture verdi che riprendono il tema tipico della console Microsoft e con uno Strap Elite, un controller wireless Xbox e un codice per un abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate inclusi in bundle.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per il resto, si tratta dello stesso visore visto in precedenza, con 128 GB di memoria e un prezzo che dovrebbe piazzarsi sui 399$, in attesa di eventuali conferme da parte di Meta e Microsoft.

Si rinnova in questo modo quella che è una collaborazione già avviata in precedenza tra Microsoft e Meta: dopo la vecchia collaborazione con Oculus, nel 2023 Xbox Cloud Gaming è stato reso disponibile sui dispositivi VR, consentendo agli abbonati ad Ultimate di giocare in streaming con Meta Quest.

Al di là della volontà di espandere il brand Xbox anche in ambito VR, il nuovo dispositivo non sembra apportare nulla di particolarmente innovativo, ma rappresenta un'ulteriore iniziativa da parte di Microsoft nella spinta a portare il marchio in diversi ambiti del gaming.