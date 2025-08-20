Meta annuncia traduzioni e doppiaggio IA su Instagram con labiale sincronizzato: come funziona

Su Instagram e Facebook arriva una nuova funzionalità che consente di tradurre (e doppiare) la vostra voce con labiale sincronizzato. Ecco cos'è e come funziona.

Meta ha iniziato a distribuire una nuova funzione dedicata alle traduzioni IA su Facebook e Instagram. Con questa nuova funzionalità è possibile anche doppiare i video, con tanto di labiale sincronizzato, rendendo quindi i contenuti ancora più accessibili e senza vincoli linguistici. Vediamo tutti i dettagli.

Come funzionano le traduzioni di Meta AI Secondo quanto annunciato ufficialmente da Meta, la funzione è attualmente disponibile dall'inglese allo spagnolo e viceversa. Tuttavia, prossimamente verranno aggiunte anche altre lingue, tra cui l'italiano. Non sappiamo esattamente quanto dovremo aspettare, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni. In ogni caso, prima della pubblicazione di un reel è presente l'opzione "Traduci la tua voce con Meta AI", scegliendo eventualmente di attivare la sincronizzazione labiale. Inoltre, prima di procedere con la pubblicazione, potrete revisionare il contenuto. Le traduzioni IA con Meta Questi contenuti verranno etichettati in modo da segnalare l'utilizzo della tecnologia basata sull'intelligenza artificiale. Inizialmente, gli utenti di Facebook potranno utilizzare questa funzione se hanno almeno 1.000 follower, mentre tutti gli account pubblici di Instagram potranno usufruirne. Le traduzioni di Meta AI sfruttano il suono e il tono della vostra voce, in modo da tradurre qualsiasi dialogo mantenendo il massimo realismo. Instagram sta lavorando a "Picks", la nuova funzione che aiuta gli utenti a trovare interessi in comune