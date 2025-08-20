Meta annuncia traduzioni e doppiaggio IA su Instagram con labiale sincronizzato: come funziona

Meta ha iniziato a distribuire una nuova funzione dedicata alle traduzioni IA su Facebook e Instagram. Con questa nuova funzionalità è possibile anche doppiare i video, con tanto di labiale sincronizzato, rendendo quindi i contenuti ancora più accessibili e senza vincoli linguistici. Vediamo tutti i dettagli.
Come funzionano le traduzioni di Meta AI
Secondo quanto annunciato ufficialmente da Meta, la funzione è attualmente disponibile dall'inglese allo spagnolo e viceversa. Tuttavia, prossimamente verranno aggiunte anche altre lingue, tra cui l'italiano. Non sappiamo esattamente quanto dovremo aspettare, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni. In ogni caso, prima della pubblicazione di un reel è presente l'opzione "Traduci la tua voce con Meta AI", scegliendo eventualmente di attivare la sincronizzazione labiale. Inoltre, prima di procedere con la pubblicazione, potrete revisionare il contenuto.
Questi contenuti verranno etichettati in modo da segnalare l'utilizzo della tecnologia basata sull'intelligenza artificiale. Inizialmente, gli utenti di Facebook potranno utilizzare questa funzione se hanno almeno 1.000 follower, mentre tutti gli account pubblici di Instagram potranno usufruirne. Le traduzioni di Meta AI sfruttano il suono e il tono della vostra voce, in modo da tradurre qualsiasi dialogo mantenendo il massimo realismo.
Altri dettagli
Meta consiglia di ridurre al minimo i rumori di sottofondo, nonché di registrare video in cui il volto sia in primo piano, in modo da ottenere risultati ottimali. Su Facebook, inoltre, lo strumento supporta la traduzione per un massimo di due interlocutori: ovviamente è fondamentale non sovrapporsi, quindi evitate di parlare l'uno sopra l'altro.
Come vi abbiamo già detto, per ora non è supportata la traduzione in italiano e viceversa, ma Meta ha intenzione di aggiungere ulteriori lingue in futuro. Non ci resta quindi che attendere eventuali novità in merito. Nel frattempo, diteci che ne pensate: questa funzionalità può essere utile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.