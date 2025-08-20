Il prossimo Call of Duty: Next ha una data, presenterà il multiplayer di Black Ops 7 e la modalità Zombie

L'appuntamento è fissato al 30 settembre ed è uno di quelli da non perdere assolutamente: la compagnia ha confermato per l'occasione verranno presentati per la prima volta il Multiplayer e la modalità Zombies del prossimo capitolo della serie, il tutto accompagnato da sequenze di gameplay giocate dal vivo da content creator che parteciperanno dal vivo all'evento.

Tramite il sito ufficiale della serie Call of Duty, Activision Blizzard ha confermato un nuovo Call of Duty: Next , l'evento annuale dedicato al futuro della saga e dove vedremo nuovamente in azione Call of Duty: Black Ops 7 .

Tante novità dall'Opening Night Live di ieri

Il Call of Duty: Next sarà dunque uno sfizioso assaggio grazie al quale potremo farci un'idea delle mappe, modalità e novità introdotte nel comparto multiplayer di Black Ops 7 in vista della beta che inizierà pochi giorni dopo, per la precisione a partire dal 2 ottobre per chi ha l'accesso anticipato.

Uno scatto dalla campagna single player di Call of Duty: Black Ops 7

Se non avete seguito l'Opening Night Live, le novità non fiscono qui. Infatti, ieri sera è stato presentato il primo trailer della campagna di Call of Duty: Black Ops 7, che vedrà la partecipazione di un cast hollywoodiano, ed è stata annunciata la data di uscita, fissata al prossimo 14 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.