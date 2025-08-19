La data di uscita di Call of Duty Black Ops 7 è stata svelata con un nuovo trailer all'ONL

All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Call of Duty Black Ops 7, l'atteso sparatutto di Activision per PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e Xbox One.
Il nuovo trailer si focalizza sulla campagna e ci mostra il nuovo Mason, interpretato ora da Milo Ventimiglia (Una mamma per amica, Heroes, This is Us). Viene spiegato che la storia, pur essendo un seguito della serie Black Ops, sarà comprensibile anche per i nuovi giocatori.
Il trailer e la data di uscita di Call of Duty Black Ops 7
Il video ci mostra come non dovremo solo combattere in luoghi realistici del 2035, ma anche in versioni piene allucinazioni, viaggiando dall'Angola, a Tokyo e arrivando anche sulla Costa mediterranea. Esploreremo anche la città di Avalon, che si evolverà con l'avanzamento.
In alcun sezioni dovremo persino combattere contro una versione gigantesca dell'avversario principale dell'avventura. Alla fine del trailer abbiamo anche modo di vedere alcune sequenze della modalità zombie, con tanto di versione con visuale dell'alto. Viene riconfermato che potremo giocare in cooperativa fino a quattro giocatori per tutta la Campagna narrativa di Call of Duty Black Ops 7, una novità per la serie.
Ci sarà anche una modalità "Endgame" che permetterà di giocare con gli amici in PvE evolvendo il personaggio con nuove capacità, mentre si sopravvive contro nemici sempre più forti e numerosi.
Infine, è stata svelata la data di uscita di Call of Duty Black Ops 7: il videogioco sarà disponibile dal 14 novembre 2025 su PC e console, come già indicato.