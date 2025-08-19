La data di uscita di Call of Duty Black Ops 7 è stata svelata con un nuovo trailer all'ONL

All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Call of Duty Black Ops 7, l'atteso sparatutto di Activision per PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e Xbox One.

Il nuovo trailer si focalizza sulla campagna e ci mostra il nuovo Mason, interpretato ora da Milo Ventimiglia (Una mamma per amica, Heroes, This is Us). Viene spiegato che la storia, pur essendo un seguito della serie Black Ops, sarà comprensibile anche per i nuovi giocatori.