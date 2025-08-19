Call of Duty: Black Ops 7, un'anteprima del futuro di Call of Duty che abbraccia la follia

In occasione della Gamescom, Treyarch e Raven Software hanno finalmente tolto i veli sull'atteso Call of Duty: Black Ops 7 , il capitolo di quest'anno del blockbuster firmato da Activision. Come è facile capire dal titolo, il nuovo gioco evolverà quanto visto in Black Ops 6, in modo da offrire un pacchetto completo sotto tutti i punti di vista, ma in realtà affonda le sue radici in Black Ops 2 per ciò che concerne la trama e l'ambientazione e Black Ops 1 per quanto riguarda gli Zombi.

La campagna di Black Ops 7: una trama che unisce passato e futuro

Ambientata nel 2035, oltre 40 anni dopo gli eventi del sesto episodio, la campagna di Black Ops 7 collega in modo diretto quanto è successo in Black Ops 2 con Black Ops 6. Se il secondo capitolo guardava agli anni 1996-1999 e al 2025 e il sesto ci riportava al 1991, ora ci troviamo davanti alle conseguenze definitive di quelle scelte: il passato ritorna e i personaggi di Black Ops 2 rientrano in scena, per la gioia dei veterani. Ovviamente, però, non sarà necessario aver giocato le precedenti campagne e anche i nuovi utenti - o quelli smemorati - potranno facilmente entrare nella storia.

Capirla, invece, sarà tutto un altro paio di maniche: il team capitanato da David Mason (interpretato da Milo Ventimiglia), infatti, dovrà affrontare un nemico capace di sfruttare la paura come arma suprema, condizionando la mente delle persone. Questo vuol dire che, accompagnato dai suoi tre fedeli compagni, il protagonista dovrà viaggiare per il mondo e combattere in scenari da incubo, che alternano realtà a finzione. Dove inizia l'una e finisce l'altra sarà complesso da capire, visto che Treyarch sembra aver disegnato i livelli senza grosse limitazioni geografiche, ma soprattutto fisiche.

Nella sequenza mostrata, infatti, Mason è passato senza soluzione di continuità da uno scenario reale a uno onirico, nel quale bisognava equipaggiare il salto potenziato per poter raggiungere delle piattaforme fluttuanti. L'impressione è quasi quella di passare da ambientazioni in stile CoD, con corridoi angusti, nei quali farsi largo con sparatorie intense e ravvicinate, a livelli presi di peso da Destiny, con tante fasi a piattaforme e scontri a lungo/medio raggio.

Il 2035 sarà popolato da feroci robot soldati

Questa libertà creativa consentirà di viaggiare in tutto il mondo senza paura di trovare grosse giustificazioni sulla trama, donando freschezza ai vari incarichi e mettendo di fronte una gran varietà di nemici, da eserciti robot ad avversari giganteschi, passando per droni, soldati invisibili e quant'altro la tecnologia del 2035 metterà a disposizione.