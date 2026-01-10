Forza Horizon 6 uscirà più tardi su PS5 perché la conversione non è ancora pronta

Ci sarebbe un motivo preciso per cui Forza Horizon 6 non uscirà da subito anche su PlayStation 5 , come precedentemente annunciato da Playground Games e Microsoft, e non riguarderebbe presunti ripensamenti della casa di Redmond sulla sua politica multipiattaforma, ormai irreversibile. È un motivo molto più semplice, in realtà: la versione per la console di Sony non sarebbe pronta per tempo .

Arriverà su PS5, ma quando?

A dirlo sono stati Jordan Middler, Chris Scullion e Andy Robinson nel 154 episodio del podcast della testata VGC (dal minuto 18:00 in poi).

"Prima di andare avanti su questo punto, ovviamente si è parlato molto di Forza e del suo possibile arrivo in un secondo momento su PS5. Non sono stati molto specifici a riguardo. Quanto pensi che possa durare questo periodo di attesa? E pensi che Fable uscirà in contemporanea, Chris?" è stato chiesto a Scullion, che ha confermato l'arrivo di Fable in contemporanea su tutte le piattaforme, secondo le sue fonti, mentre per quanto riguarda Forza Horizon 6 ha spiegato:

"Per Forza, invece, non conosco tutta la storia. Quello che mi è stato spiegato da qualcuno che era lì è che semplicemente non fosse pronto. Non so quanto sia vero, perché sarebbe un lancio enorme: quel gioco sarebbe gigantesco se uscisse su tutte le piattaforme fin dal primo giorno, giusto?"

"In un certo senso, però, potrebbe anche essere un ostacolo doverlo lanciare ovunque contemporaneamente. Persino alcuni storici sostenitori di Xbox stanno iniziando ad allontanarsi dal giocare su console. Avrà sicuramente un lancio su PC enorme, ma su PS5... basta guardare Indiana Jones: ha fatto molto bene quando è arrivato su PS5 in un secondo momento. Immagino che faranno del loro meglio per pubblicarlo il prima possibile."

Insomma, non c'è niente di certo, ma l'unico motivo che le fonti di VGC hanno addotto per il lancio dilazionato sono lo stato dei lavori della versione PS5, che potrebbe essere arretrato. Naturalmente il tutto va preso con le dovute cautele, in mancanza di annunci ufficiali, anche se va specificato che VGC ha dimostrato in più occasioni di avere delle fonti affidabili all'interno degli studi Xbox.

Comunque sia ne sapremo presto di più, visto che Forza Horizon 6 sarà uno dei giochi del prossimo Developer_Direct di Xbox.