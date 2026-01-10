Fable sarebbe in sviluppo anche su PS5, uscirà in contemporanea con le versioni PC e Xbox?

L'indiscrezione arriva da un report di Jordan Miller, che cita un misterioso quarto gioco destinato a essere svelato durante il prossimo Xbox Developer Direct . Tra i tre titoli già confermati per l'evento c'è anche Fable, e secondo le fonti di VGC sarebbe già in lavorazione, per l'appunto, una versione nativa per PS5.

Fable è da tempo in sviluppo per PC e Xbox Series X|S, ma pare che Playground Games stia già lavorando anche a una versione PS5 , almeno stando alle fonti della testata Video Games Chronicle.

Scopriremo la verità durante l'Xbox Devoper Direct?

In passato sono circolati altri rumor sulla possibile uscita su console Sony, ma è la prima volta che VGC si espone direttamente sulla questione: un segnale che la testata potrebbe aver ricevuto conferme da fonti ritenute affidabili, soprattutto a ridosso di un evento ufficiale.

Chiaramente il consiglio è sempre di prendere con cautela indiscrezioni simili, per quanto in pochi si sorprenderebbero: la strategia di Microsoft è ormai chiara, con l'azienda che sembra intenzionata a portare tutti i suoi franchise su quante più piattaforme possibili. Ad esempio, giusto pochi giorni fa sono state annunciate le versioni PS5 di Avowed e Towerborne.

Inoltre, anche se l'indiscrezione fosse confermata, non è assicurato che i lavori già avviati su PS5 permettano la pubblicazione in simultanea con le altre piattaforme, con Fable che al lancio potrebbe dunque essere disponibile solo su PC, Xbox Series X|S e all'interno del catalogo del Game Pass. A ogni modo, per saperlo con certezza non resta che attendere gli annunci dell'Xbox Developer Direct, che ricordiamo andrà in onda giovedì 22 gennaio alle 19:00 italiane.