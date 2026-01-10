Fable sarebbe in sviluppo anche su PS5, uscirà in contemporanea con le versioni PC e Xbox?

Fable è da tempo in sviluppo per PC e Xbox Series X|S, ma pare che Playground Games stia già lavorando anche a una versione PS5, almeno stando alle fonti della testata Video Games Chronicle.
L'indiscrezione arriva da un report di Jordan Miller, che cita un misterioso quarto gioco destinato a essere svelato durante il prossimo Xbox Developer Direct. Tra i tre titoli già confermati per l'evento c'è anche Fable, e secondo le fonti di VGC sarebbe già in lavorazione, per l'appunto, una versione nativa per PS5.
Scopriremo la verità durante l'Xbox Devoper Direct?
In passato sono circolati altri rumor sulla possibile uscita su console Sony, ma è la prima volta che VGC si espone direttamente sulla questione: un segnale che la testata potrebbe aver ricevuto conferme da fonti ritenute affidabili, soprattutto a ridosso di un evento ufficiale.
Chiaramente il consiglio è sempre di prendere con cautela indiscrezioni simili, per quanto in pochi si sorprenderebbero: la strategia di Microsoft è ormai chiara, con l'azienda che sembra intenzionata a portare tutti i suoi franchise su quante più piattaforme possibili. Ad esempio, giusto pochi giorni fa sono state annunciate le versioni PS5 di Avowed e Towerborne.
Inoltre, anche se l'indiscrezione fosse confermata, non è assicurato che i lavori già avviati su PS5 permettano la pubblicazione in simultanea con le altre piattaforme, con Fable che al lancio potrebbe dunque essere disponibile solo su PC, Xbox Series X|S e all'interno del catalogo del Game Pass. A ogni modo, per saperlo con certezza non resta che attendere gli annunci dell'Xbox Developer Direct, che ricordiamo andrà in onda giovedì 22 gennaio alle 19:00 italiane.