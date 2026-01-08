0

Towerborne ha una data d'uscita ufficiale, uscirà su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5

Microsoft ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Towerborne, che uscirà contemporaneamente su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Towerborne, picchiaduro a scorrimento con elementi da gioco di ruolo, ha una data d'uscita ufficiale. Uscirà dall'accesso anticipato, arrivando in versione finale su PC , Xbox Series X e S e PlayStation 5, il 26 febbraio 2026. L'annuncio è stato dato dall'editore Xbox Game Studios e dallo sviluppatore Stoic. Il prezzo sarà di 24,99 dollari per l'edizione standard e 29,99 dollari per la Deluxe Edition. Sarà inoltre disponibile tramite Game Pass. I

Towerborne è stato lanciato per la prima volta in Early Access su PC tramite Steam il 10 settembre 2024, seguito dalla versione Game Preview per Xbox Series X e S e PC tramite Microsoft Store il 29 aprile 2025. La versione PlayStation 5 è stata annunciata per la prima volta.

Caratteristiche della versione 1.0

Nella versione 1.0, la storia è stata aggiornata e completata, con un arco narrativo completo che include un antagonista principale, nuove missioni secondarie e una Bounty Board completamente rinnovata.

Sono stati aggiunti due nuovi boss, incluso il grande boss finale, oltre a luogotenenti e nuovi nemici Umbra.

È stato introdotto un sistema di difficoltà del tutto nuovo, un ribilanciamento completo del gioco e una nuova difficoltà "Brutale" per chi "ama rompere controller e imprecare contro lo schermo." La mappa è stata ripensata e rielaborata, con l'aggiunta di un nuovo bioma costiero. Sono stati introdotti dei nuovi equipaggiamenti e delle nuove abilità del giocatore, oltre a un nuovo sistema di Forgia che consente di modificare, potenziare e rimescolare le statistiche.

Gli sviluppatori hanno promesso che c'è anche molto altro, come dei nuovi brani della colonna sonora, composti da Austin Wintory, numerosi miglioramenti alla qualità della vita e correzioni di bug, niente più acquisti cosmetici: tutti i cosmetici possono essere ottenuti gratuitamente giocando.

