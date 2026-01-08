Towerborne ha una data d'uscita ufficiale, uscirà su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5

Towerborne, picchiaduro a scorrimento con elementi da gioco di ruolo, ha una data d'uscita ufficiale. Uscirà dall'accesso anticipato, arrivando in versione finale su PC , Xbox Series X e S e PlayStation 5, il 26 febbraio 2026. L'annuncio è stato dato dall'editore Xbox Game Studios e dallo sviluppatore Stoic. Il prezzo sarà di 24,99 dollari per l'edizione standard e 29,99 dollari per la Deluxe Edition. Sarà inoltre disponibile tramite Game Pass. I

Towerborne è stato lanciato per la prima volta in Early Access su PC tramite Steam il 10 settembre 2024, seguito dalla versione Game Preview per Xbox Series X e S e PC tramite Microsoft Store il 29 aprile 2025. La versione PlayStation 5 è stata annunciata per la prima volta.