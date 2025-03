Towerborne ha una data di uscita su Xbox: il trailer annuncia il lancio in Game Preview su console e Game Pass

Ricordiamo che Towerborne è già disponibile da tempo su Steam in accesso anticipato, e arriverà infatti in versione Game Preview anche su Xbox prima della sua versione definitiva, sebbene trattandosi di un live service i lavori e il supporto siano comunque destinati a proseguire a lungo.

L'annuncio del lancio è arrivato attraverso il trailer riportato qui sotto, che mostra alcune scene del gameplay e comunica la data di uscita, che va peraltro ad arricchire il catalogo di titoli in arrivo nel mese di aprile su Game Pass, sebbene si tratti in questo caso di un gioco con base free-to-play.

Un trailer ha annunciato la data di uscita di Towerborne su Xbox e Game Pass , con il gioco che è finalmente in arrivo anche su console in versione Game Preview nel corso del prossimo mese, e più precisamente il 29 aprile, secondo quanto riferito.

Un misto molto particolare

Towerborne è un particolare action RPG che ha elementi da picchiaduro a scorrimento, sviluppato dal team Stoic già autore di The Banner Saga e ispirato ad alcuni classici del genere come Guardian Heroes, il quale viene alquanto ricordato anche dallo stile grafico in 2D adottato nel gioco.

Il risultato è molto particolare, come abbiamo spiegato anche nel nostro Provato di Towerborne, in quanto rappresenta un bizzarro mix tra un picchiaduro in 2D e un MMO con elementi ruolistici e una progressione costante data anche dalla base in stile live service.

Partendo da un'alta torre che funge da base e da rifugio dell'umanità, i giocatori sono chiamati a prendere parte a una grande quantità di missioni in giro per il mondo di gioco, con queste che vengono continuamente rinnovate e aggiunte attraverso il supporto continuativo da parte degli sviluppatori.

In attesa dell'uscita in versione definitiva, dal 29 aprile sarà dunque possibile giocare intanto alla versione Game Preview di Towerborne anche su Xbox, esclusiva console di Stoic in arrivo direttamente anche su Game Pass.