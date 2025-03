33 Immortals è disponibile da oggi su PC e Xbox anche su Game Pass e si mostra in un trailer di lancio

Tra le novità assolute di questa mandata del servizio in abbonamento Microsoft, 33 Immortals è disponibile da oggi per gli abbonati a Game Pass Ultimate su PC e console, e il trailer di lancio ci ricorda l'uscita ancora in accesso anticipato.

Quest'ultimo aspetto va tenuto in particolare considerazione: 33 Immortals non è ancora nella sua versione definitiva ma è disponibile in early access o "Game Preview" su PC e Xbox Series X|S, dunque è effettivamente ancora in sviluppo e diversi elementi devono infatti essere ancora affinati a dovere.

Potete però intanto farvi un'idea ben precisa di cosa si tratti con la possibilità di scaricarlo e giocarci fin da oggi, oltre a poter vedere cosa ne pensiamo leggendo il nostro provato di 33 Immortals pubblicato proprio in queste ore.