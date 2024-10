33 Immortals arriverà più tardi del previsto: rinviato il lancio in early access del roguelike cooperativo

Il motivo del ritardo è dovuto dalla volontà degli autori di prendersi del tempo in più per rifinire ulteriormente il gioco prima di darlo in pasto ai giocatori, seguendo i suggerimenti ottenuti tramite i feedback e risolvere alcuni problemi di stabilità inaspettati sorti durante lo sviluppo.

Gli sviluppatori di Thunder Lotus hanno annunciato il rinvio dell'accesso anticipato del roguelike multiplayer 33 Immortals . Precedentemente previsto per gli ultimi mesi del 2024, lo studio ha posticipato il lancio a un periodo non precisato del 2025 . In compenso "presto" arriverà una nuova beta su Epic Games Store e Xbox .

Il messaggio degli sviluppatori di 33 Immortals

"Oggi abbiamo una notizia importante da condividere: l'uscita in Accesso Anticipato di 33 Immortals è stata posticipata al 2025", recita il messaggio di Thunder Lotus su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Il gioco ha bisogno di un po' di tempo in più per essere pronto. Stiamo facendo grandi progressi, ma quest'anno è davvero volato! Vogliamo ancora risolvere alcuni problemi imprevisti di stabilità e rispondere al prezioso feedback che abbiamo ricevuto da voi durante i test. Anche se non abbiamo ancora una data fissata per il 2025, siamo entusiasti di annunciare che un'altra opportunità per provare il gioco è in arrivo sia su Epic che su Xbox. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, siamo convinti che vi piacerà ciò che sta per arrivare!"

33 Immortals è un action-roguelike con visuale isometrica. I giocatori vestiranno i panni di anime dannate che si ribellano al giudizio degli Dei e dovranno affrontare boss giganteschi e coriacei sfruttando un'interessantissima multiplayer cooperativo fino a 33 giocatori, dando quasi l'idea di affrontare il raid di un MMO.