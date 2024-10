GameStop festeggia il lancio di Life is Strange: Double Exposure con evento a Milano

Per l'occasione ci sarà un rifresco con food & drink, gadget a tema e la possibilità di provare in anteprima i primi due capitoli della nuova avventura narrativa di Deck Nine Games che vede nuovamente Max Claufield nei panni della protagonista.

Per festeggiare l'arrivo nei negozi di Life is Strange: Double Exposure , GameStop ha organizzato un evento di lancio, in programma il 28 ottobre presso il flagship store di Milano a Via Torino 49 .

In regalo codici per l'upgrade alla Deluxe Edition

Ma non è finita qui. Partecipando all'evento sarà possibile ottenere un codice esclusivo per eseguire l'upgrade alla Deluxe Edition di Life is Strange: Double Exposure in maniera completamente gratuita.

La locandina dell'evento di lancio di Life is Strange: Double Exposure a Milano

I codici verranno forniti esclusivamente allo store di Via Torino 49, a Milano, solo durante l'evento e solo a chi ha prenotato il gioco base (su PS5 o Xbox) presso uno dei negozi della catena entro e non oltre il 28 ottobre. La verifica avverrà tramite controllo dell'account GameStop e presentando lo scontrino che prova la prenotazione.

Se ancora non lo avete fatto, potrete acquistare Life is Strange: Double Exposure presso Gamestop.it tramite questo indirizzo. Per completezza, ricordiamo che la Deluxe Edition è disponibile solo in formato digitale al prezzo di 69,99 euro su console e di 59,99 euro per PC e include:

Il gioco completo

Pacchetto di completi spettrali

Pacchetto di completi anacronistici

Il lancio di Life is Strange: Double Exposure è fissata al 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. È in programma anche una versione Nintendo Switch, al momento sprovvista di una data di uscita precisa.