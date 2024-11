Life is Strange: Double Exposure ha una data di uscita su Nintendo Switch e un trailer animato

Square Enix e Deck Nine Games hanno annunciato la data di uscita di Life is Strange: Double Exposure su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile in formato digitale su eShop a partire da domani, 19 novembre, ma arriverà anche in versione fisica il 28 gennaio.

Per l'occasione è stato pubblicato un inedito trailer in stile cartone animato che ritrae Max e gli altri personaggi dell'avventura con un aspetto inedito, per poi lasciare spazio alla grafica in-game che abbiamo già visto in azione su PC, PlayStation e Xbox.

Contestualmente all'annuncio della data sono state aperte le prenotazioni per l'edizione retail, che includerà una speciale custodia steelbook presso alcuni rivenditori selezionati. Questa versione presenterà una cartuccia da 16 GB con dentro il gioco completo.