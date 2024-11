Nintendo lancia gli sconti per il Black Friday sull'eShop di Nintendo Switch: oltre 2000 giochi in offerta

Come da tradizione, Nintendo ha lanciato gli sconti per il Black Friday sull'eShop di Nintendo Switch, in questo caso con oltre duemila giochi in offerta sullo store digitale ufficiale della console, oltre a promozioni anche su My Nintendo Store.

Gli sconti sono attivi da ora e termineranno domenica 1 dicembre alle ore 23:59 (ora locale). Si tratta di un'ampia iniziativa, con saldi che coinvolgono centinaia di giochi per Nintendo Switch tra i quali anche esclusive first party Nintendo e titoli anche piuttosto recenti.

Potete trovare l'elenco completo a questo indirizzo, ma ovviamente si tratta di una lista molto estesa, dunque ci vuole del tempo per esplorarla a fondo.