Alla GDC non c'era nessuno a ritirare il premio di Life Is Strange: Double Exposure, a causa dei licenziamenti

Alla GDC di quest'anno si è verificato un fatto paradossale, che mostra in maniera plastica la crisi in cui versa l'industria. Life Is Strange: Double Exposure ha ricevuto un prestigioso premio nel corso della manifestazione, quello di "Most Anticipated Gaming Experience" assegnatogli ai GDC Awards, ma non c'era nessun membro del team di sviluppo a ritirarlo, per via dei licenziamenti dentro Deck Nine, dovuti all'insuccesso commerciale del gioco.