The Last of Us Parte 2 Remastered per PC avrà dei contenuti inediti, in arrivo anche su PS5 con un update

Sony e Naughty Dog hanno annunciato che la versione PC di The Last of Us Parte 2 Remastered includerà una serie di nuovi contenuti per Senza Ritorno, la modalità roguelite introdotta con questa rimasterizzazione. Anche la versione PS5 del gioco riceverà queste novità, grazie all'aggiornamento gratuito 2.0, che verrà pubblicato al lancio della conversione per PC, ovvero il 3 aprile.

Tra le novità troviamo quattro mappe inedite: Punto panoramico, Scuola, Strade e Nido. Tutte e quattro sono basate su alcune delle location che visitiamo durante la campagna di The Last of Us Parte 2.