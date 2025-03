Svelati i requisti di The Last of Us Parte 2: Remastered per PC, le caratteristiche e i bonus del PSN

Tramite un aggiornamento sul PlayStation Blog, Sony ha svelato i requisiti di sistema al gran completo della versione PC di The Last of Us Parte 2: Remastered, dai minimi a quelli per giocare al massimo dei dettagli, risoluzione e framerate, oltre a una panoramica delle caratteristiche di questa conversione e dei bonus collegando il proprio account PSN.

La versione PC come da prassi implementerà tutte le funzionalità che ci si aspetta da una produzione di grande calibro. Avremo quindi il supporto a NVIDIA DLSS 3 con Frame Generation, al nuovo FSR 4.0 di AMD per upscaling e frame generation, supporto a Direct Storage e molto altro. Sarà chiaramente anche possibile personalizzare la propria esperienza con varie impostazioni grafiche, come quelle relative alla qualità delle texture e del dettaglio, degli effetti volumetrici, ombre, occlusione ambientale e via discorrendo.

Non mancherà il supporto ai monitor ultrawide, dal formato 21:9 a quello 48:9 con setup a schermo triplo, la possibilità di personalizzare i comandi di mouse e tastiera, il supporto al DualSense e anche una modalità di comando ibrida in cui è possibile usare sia il controller che la tastiera.