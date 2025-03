South of Midnight è entrato in fase gold ed è pronto per il lancio!

Microsoft ha annunciato che South of Midnight è entrato in fase gold , ossia è pronto per essere lanciato sul mercato. Quindi non ci sarà nessun rinvio e potremo giocarci, come annunciato, a partire dall'8 aprile 2025 su Xbox Series X e S, da Xbox app per Windows PC, su Steam, su cloud e, naturalmente, su Game Pass.

Tante sorprese

L'annuncio è arrivato dentro un post dedicato alla colonna sonora, creata da Olivier Deriviere, lanciata oggi su tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e Bandcamp. South of Midnight è un altro gioco first party di Xbox che va ad aggiungersi alla line-up di un anno davvero ricchissimo per l'ecosistema di Microsoft.

South of Midnight sembra avere un immaginario davvero ricco, come mostra questo artwork

La casa di Redmond ha sottolineato che il gioco di Compulsion supporta la funzione Xbox Play Anywhere, che permetterà di giocare su qualsiasi piattaforma portandosi dietro i progressi fatti. Viene ricordato anche che prenotando la Premium Edition si ottiene un accesso anticipato di 5 giorni. Quindi, nel caso, potrete giocare a South of Midnight a partire dal 3 aprile.

Infine, è stato ricordato che è possibile preordinare The Art and Music of South of Midnight, creato in collaborazione con la casa editrice olandese Cook and Becker. Il cofanetto include un vinile e due LP con la colonna sonora completa del gioco, presentata in uno splendido gatefold, insieme a un catalogo di 160 pagine, un fumetto ispirato al gioco e altro ancora.