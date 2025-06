Qual è il gioco degli Xbox Game Studios con il giudizio medio più alto su Steam? Avevamo scritto che fosse South of Midnight , che ha ben il 94% delle recensioni degli utenti di segno positivo, ma in realtà avevamo commesso un errore, perché la risposta corretta è Pentiment di Obsidian Interactive, che ha una media di recensioni positive del 95%. Il titolo di Compulsion Games è quindi in seconda posizione.

Ballata del sud

Attualmente Pentiment ha quasi 7.500 recensioni, per una media complessiva "Molto positiva".

Il titolo di Obsidian ha fatto meglio anche di Age of Mythology: Retold, che ha una media del 90% di recensioni positive, di Age of Empires IV (86%), di Sea of Thieves (89%), di Grounded (90%), di Minecraft Dungeons (91%), di Avowed (77%), dell'acclamatissimo Forza Horizon 5 (88%), nonché dell'eccezionale Halo: The Master Chief Collection (92%).

Solo Ori and the Will of the Wisps ha fatto meglio, con il 96%, ma è solo pubblicato da Xbox Game Studios, non realizzato da uno studio interno (Moon Studios è indipendente).

Chiaramente si tratta di una curiosità, ma è interessante per vedere il gradimento del pubblico rispetto a quello che viene pubblicato dagli editori. Per il resto, vi ricordiamo che potete giocare South of Midnight anche tramite abbonamento a Xbox Game Pass.

Aggiornamento delle ore 17:40: avevamo indicato per sbaglio South of Midnight.