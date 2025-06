Ninja Gaiden 4 è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito

Ninja Gaiden 4 è in prenotazione tramite Amazon Italia in versione PS5, precisamente in Standard e Deluxe. Il prezzo è rispettivamente di 69,99€ e 89,99€. Potete trovare il gioco tramite i seguenti link oppure tramite i box poco sotto:

La data di uscita è il 21 ottobre e si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero se dopo aver fatto l'ordine dovesse arrivare uno sconto, tale nuovo prezzo più basso sarebbe applicato in modo automatico alla vostra prenotazione.