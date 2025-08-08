0

Ninja Gaiden 4 offrirà una modalità Performance a 120 fps su PS5 e Xbox Series X

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/08/2025
Ryu Hayabusa in Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Secondo quanto riportato da WindowsCentral, Ninja Gaiden 4 includerà diverse opzioni grafiche su PS5 e Xbox Series X, tra cui una modalità Performance che punta ai 120 fps, ideale per chi cerca la massima fluidità.

I giocatori potranno scegliere tra i due classici preset: Quality, che privilegia la risoluzione e le impostazioni grafiche, e Performance, che ottimizza il framerate. In aggiunta, sarà disponibile una modalità Performance avanzata con framerate fino a 120 fps, che riduce ulteriormente la qualità visiva per garantire un'esperienza di gioco ancora più fluida, una scelta particolarmente apprezzabile in un action frenetico e tecnico come quello di Team Ninja. Naturalmente, questa modalità sarà accessibile solo su schermi compatibili con frequenza di aggiornamento a 120Hz o superiore.

Un solo preset su Xbox Series S

Secondo il giornalista Jez Corden, la versione per Xbox Series S sarà limitata a un singolo preset grafico con framerate a 60 fps. Una scelta già adottata in altre produzioni, legata alle specifiche hardware meno potenti della console, che offrono minore flessibilità agli sviluppatori in termini di modalità grafiche.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ninja Gaiden 4 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 21 ottobre di quest'anno. Al lancio sarà incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass Ultimate.

Ninja Gaiden 4 offrirà una modalità Performance a 120 fps su PS5 e Xbox Series X