Ninja Gaiden 4 offrirà una modalità Performance a 120 fps su PS5 e Xbox Series X

Secondo quanto riportato da WindowsCentral, Ninja Gaiden 4 includerà diverse opzioni grafiche su PS5 e Xbox Series X, tra cui una modalità Performance che punta ai 120 fps, ideale per chi cerca la massima fluidità.

I giocatori potranno scegliere tra i due classici preset: Quality, che privilegia la risoluzione e le impostazioni grafiche, e Performance, che ottimizza il framerate. In aggiunta, sarà disponibile una modalità Performance avanzata con framerate fino a 120 fps, che riduce ulteriormente la qualità visiva per garantire un'esperienza di gioco ancora più fluida, una scelta particolarmente apprezzabile in un action frenetico e tecnico come quello di Team Ninja. Naturalmente, questa modalità sarà accessibile solo su schermi compatibili con frequenza di aggiornamento a 120Hz o superiore.