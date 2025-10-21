Un video mostra la difficoltà Master Ninja di Ninja Gaiden 4 in azione

IGN ha pubblicato un video di gameplay che mostra in azione la difficoltà Master Ninja di Ninja Gaiden 4: il grado di sfida più alto in assoluto, a cui è possibile accedere solo dopo aver completato la campagna del gioco.

Come si può vedere in queste sequenze, ambientate nei primi stage, i nemici nella modalità Master Ninja sono decisamente più coriacei e vantano pattern di attacco e difesa differenti, al punto che per sconfiggerli bisogna ricorrere spesso e volentieri alle manovre speciali.

In questo caso Yakumo carica il suo assalto non appena possibile, così da scaricare una tempesta di colpi sul primo bersaglio a tiro, e utilizza la sua ultima arma, il set Kage-Hiruko, per riuscire ad attaccare gli avversari mantenendo una certa distanza di sicurezza grazie alle stelle ninja e agli esplosivi.

Le squadre nemiche risultano più numerose e includono fin da subito unità equipaggiate con fucili e/o lanciarazzi, che continuano a bersagliarci mentre siamo intenti ad affrontare gli avversari al centro della scena.