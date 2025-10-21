Un video mostra la difficoltà Master Ninja di Ninja Gaiden 4 in azione

IGN ha pubblicato un video di gameplay che mostra in azione la difficoltà Master Ninja di Ninja Gaiden 4: il grado di sfida più alto in assoluto, a cui è possibile accedere solo dopo aver completato la campagna del gioco.
Come si può vedere in queste sequenze, ambientate nei primi stage, i nemici nella modalità Master Ninja sono decisamente più coriacei e vantano pattern di attacco e difesa differenti, al punto che per sconfiggerli bisogna ricorrere spesso e volentieri alle manovre speciali.
In questo caso Yakumo carica il suo assalto non appena possibile, così da scaricare una tempesta di colpi sul primo bersaglio a tiro, e utilizza la sua ultima arma, il set Kage-Hiruko, per riuscire ad attaccare gli avversari mantenendo una certa distanza di sicurezza grazie alle stelle ninja e agli esplosivi.
Le squadre nemiche risultano più numerose e includono fin da subito unità equipaggiate con fucili e/o lanciarazzi, che continuano a bersagliarci mentre siamo intenti ad affrontare gli avversari al centro della scena.
Difficile ma non impossibile
Per gli autori di Ninja Gaiden 4 c'è una differenza cruciale tra un gioco d'azione difficile e uno frustrante, e così il gameplay del nuovo capitolo, pur offrendo una grande sfida già al livello normale, supporta il giocatore fornendogli degli strumenti per poter sopravvivere agli scontri.
Fra questi ci sono naturalmente i consumabili, che vengono elargiti con relativa abbondanza e possono essere acquistato presso appositi totem, ma che al livello Master Ninja diventano decisamente meno accessibili.