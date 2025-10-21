Bleach: Rebirth of Souls presenta il DLC con Ichibe Hyousbe con un trailer

Per l'occasione Bandai Namco e i gli sviluppatori di Tamsoft hanno pubblicato un trailer dedicato al nuovo lottatore, che potrete visualizzare qui sotto.

Il roster di Bleach: Rebirth of Souls continua a espandersi con nuovi personaggi tratti dall'arco narrativo della Guerra dei Mille Anni. In particolare, il prossimo DLC introduce Ichibe Hyosube , che a partire da oggi è disponibile per tutti i possessori del Season Pass, mentre per tutti gli altri il lancio è fissato al 28 ottobre al prezzo di 7,99 euro.

Facciamo la conoscenza con Ichibe Hyousbe

Ichibe Hyosube è uno dei personaggi più enigmatici e potenti dell'universo di Bleach, nonché leader della Divisione Zero, un gruppo d'élite di Shinigami incaricato di proteggere il Re Spirito e il suo Palazzo Reale. La sua zanpakutō, Ichimonji, ha la capacità di cancellare il nome e quindi l'essenza di ciò che tocca, mentre il suo Bankai, Shirafude Ichimonji, gli permette di rinominare un oggetto o una persona, alterandone la natura. Queste peculiarità sono state traslate nel videogioco sotto forma di poderosi attacchi a base di magia e inchiostro che non lasciano scampo agli avversari.

Ichibe Hyosube è il terzo personaggio DLC del Season Pass di Bleach: Rebirth of Souls. In precedenza sono arrivati Ichigo Kurosaki nella sua versione della Guerra dei Mille Anni e Retsu Unohana. È previsto anche un quarto e ultimo personaggio, che salvo sorprese sarà l'antagonista Yhwach.