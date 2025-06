Bleach: Rebirth of Souls, il DLC con Ichigo Kurosaki da Thousand-Year Blood War ha una data di uscita

Bandai Namco e gli sviluppatori di Tamsoft hanno annunciato la data di uscita del DLC di Bleach: Rebirth of Souls con protagonista Ichigo nella versione apparsa nell'arco narrativo Thousand-Year Blood War.

Questo contenuto sarà disponibile a partire dal 10 giugno in accesso anticipato per chi ha acquistato il Season Pass del gioco, venduto a 24,99 e incluso con la Deluxe e la Ultimate Edition, e dal 17 giugno per tutti, con un prezzo per questo singolo DLC ancora da svelare.