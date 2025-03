La sequenza introduttiva di Bleach: Rebirth of Souls ricorda lo stile di Persona

Bandai Namco ha pubblicato un video con la sequenza introduttiva di Bleach: Rebirth of Souls, e non c'è dubbio che ricordi lo stile di Persona, portando sullo schermo un intrigante mix di immagini, musiche e tonalità rosso, bianco e nero.

Come sappiamo, il gioco segnerà l'atteso ritorno dell'opera creata da Tite Kubo con un picchiaduro che promette grande spettacolarità e frenetiche battaglie che verranno combattute dai personaggi più celebri della saga.

Il roster di Bleach: Rebirth of Souls includerà infatti volti noti come Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki e Byakuya, tutti rappresentati in maniera fedele, incluse le loro abilità peculiari e le iconiche trasformazioni che hanno contribuito al successo dell'anime.

Bankai, Resurreccion e Vollstandig saranno dunque una parte integrante del gameplay, garantendo scontri visivamente esplosivi e aderenti allo spirito dell'opera originale.