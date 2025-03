Un trailer di Bleach: Rebirth of Souls presenta l'ultimo personaggio prima del lancio su PS5, PS4, Xbox e PC

Bandai Namco ha pubblicato l'ultimo di una lunghissima serie di trailer che nel corso dei mesi ha presentato il roster di Bleach: Rebirth of Souls. Il trentatreesimo personaggio confermato non è altri che il protagonista Ichigo Kurosaki, ma in una variante molto differente da quella base.

Parliamo infatti della versione "The Final Getsugatensho" di Ichigo, la forma assunta durante la resa dei conti con Aizen nella battaglia finale tra gli Arrancar e la Soul Society. Questa variante chiaramente è caratterizzata da un moveset e meccaniche differenti, come possiamo vedere dal filmato. In particolare, la mossa "Abrupt Throw" è un attacco imparabile a cui segue un secondo colpo che schiaccia il nemico a terra. Inoltre, ha accesso a una trasformazione speciale, per l'appunto la "Getsuga Tensho Finale".