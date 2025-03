Edge batte Chrome su Android: il supporto alle estensioni arriva su mobile prima che sul browser Google

La decisione di Microsoft arriva dopo un periodo di test iniziato nel gennaio 2024 con la versione Canary di Edge. Ora, il supporto alle estensioni è disponibile per tutti gli utenti, anche se Microsoft lo etichetta ancora come una funzionalità "beta". Questo significa che potrebbero essere necessari ulteriori affinamenti prima di raggiungere la stabilità completa.

Microsoft Edge per Android introduce il supporto per le estensioni e lo fa prima di Chrome, il browser di proprietà di Google (che come sapete possiede anche Android). Questa novità, disponibile nell'ultima versione stabile del browser (134.0.3124.57), permette di arricchire l'esperienza di navigazione mobile con funzionalità aggiuntive. Si tratta di una mossa significativa, considerando che Google Chrome, nonostante sia il browser predefinito su Android, non offre questa possibilità.

Le estensioni per Edge su Android

Il negozio di estensioni di Edge per Android è accessibile anche via web, ma per un'esperienza ottimale si consiglia di navigare la pagina da un dispositivo mobile. Al momento, la selezione è curata e comprende 22 componenti aggiuntivi. Tra questi, si trovano strumenti per migliorare la sicurezza, abilitare le VPN, bloccare gli annunci di YouTube, facilitare il download di video, cambiare gli user agent e gestire i cookie.

Le immagini con cui viene pubblicizzato l'arrivo delle estensioni su Microsoft Edge per Android

L'installazione e la gestione delle estensioni su Edge per Android è un processo semplice, anche nella sua fase beta. La versione web del negozio mostra invece le estensioni disponibili, ma non permette ancora l'installazione o la sincronizzazione con Edge per Android.

Le estensioni, pur essendo più limitate rispetto alle tecnologie del passato, hanno un impatto significativo sull'interazione degli utenti con i contenuti web. Alcuni browser mobili, come Mozilla Firefox, già le supportano, ma il fatto che arrivino prima su Edge che su Chrome è un segnale importante di quanto Microsoft stia puntando sulla sua piattaforma di navigazione.

Che tra l'altro la compagnia americana ha deciso di chiamare "browser IA" per evidenziare ancora una volta quanto sembri oggi importante inserire l'intelligenza artificiale ovunque. E a proposito di IA la ricerca con intelligenza artificiale sta conquistando il web, con un boom di traffico che potrebbe preoccupare Google.

E voi avete già provato Edge su Android? Come vi trovate con il browser Microsoft? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.