Bleach: Rebirth of Souls torna a mostrarsi con uno spettacolare trailer con alcuni scontri iconici

Il filmato mostra un mix di filmati tratti dalla modalità Storia e sequenze di gameplay mettendo in scena alcuni degli scontri più iconici dell'opera di Tite Kubo, come ad esempio quello tra Ichigo e Byakuya o quello contro Aizen.

Bleach: Rebirth of Souls sarà disponibile tra poche settimane

Il lancio di Bleach: Rebirth of Souls nei negozi fisici e digitali è in programma per il 21 marzo su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. I preorder garantiscono due skin per Hitsugaya e Yoruichi ispirate all'arco narrativo Thousand-Year Blood War.

Come accennato in precedenza, il gioco include una modalità storia che permetterà di rivivere le avventure di Ichigo Kurosaki e compagni fino alla conclusione dell'arco narrativo degli Arrancar e di scoprire aspetti inediti della trama dal punto di vista di alcuni personaggi con la "Storia Segreta".

Nella modalità Battaglia, invece, i giocatori potranno mettersi alla prova offline e online contro altri giocatori, mentre nella modalità Missione dovranno vincere scontri completando degli obiettivi specifici. Il roster al lancio vanterà oltre 30 personaggi, con altri sei in arrivo dopo il lancio provenienti da Thousand-Year Blood War. Di recente abbiamo visto anche i trailer di Kaien Shiba e Tier Harribel.