I giochi di Nintendo Switch 2 costerebbero in media di più

Recenti report hanno svelato che il prezzo dei giochi di Nintendo Switch in America latina è aumentato. Non è qualcosa che influenza il mercato mondiale e certamente non noi italiani, ma nel mezzo di questi avvenimento c'è chi afferma che anche i giochi di Nintendo Switch 2 subiranno un aumento del prezzo , questa volta in modo generale.

Il prezzo dei giochi di Nintendo Switch è variabile

Nintendo Switch negli anni ha mantenuto i propri giochi a un prezzo più basso rispetto alla generazione attuale di console, precisamente a 60 dollari contro i 70 di PS5 e Xbox Series X|S. Ora però la compagnia potrebbe essere pronta a seguire il trend del mercato, anche per mettersi in pari con l'aumento dei costi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va detto che Nintendo tende a mettere prezzi diversi a seconda del videogioco. Certi titoli first party vengono venduti a 50€, la maggior parte a 60€ e solo pochi sono stati piazzati a 70€ o più. Un caso speciale è quello di Ring Fit Adventure che, dovendo includere anche degli hardware dedicati, costa 80€.

In generale, anche ammesso che Nintendo decida di aumentare il prezzo, è possibile che continui a mantenere varie fasce di prezzo a seconda del tipo di prodotto. In ogni caso, per ora Nintendo non ha confermato aumenti di prezzo. Inoltre, il prezzo di Nintendo Switch 2 potrebbe essere più basso del previsto, per un analista.