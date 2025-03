UMANIMATION chiude: gli autori di Dordogne non riescono a trovare investitori

Purtroppo non tutti i videogiochi riescono a ottenere il successo sperato e alle volte basta un solo fallimento per dover chiudere un team. È quello che è successo a UMANIMATION, autori di Dordogne. Lo studio non è riuscito a ottenere altri investimenti per un nuovo progetto e ha così dovuto chiudere.

Dordogne è una avventura narrativa nella quale viviamo la storia di una giovane donna che ricorda l'infanzia passata in Dordogna, mentre riscopre i segreti della famiglia. Il gioco, pubblicato nell'agosto 2023, è stato accolto positivamente dai giocatori di Steam, ma le recensioni hanno una media non particolarmente elevata (76 su Metacritic).