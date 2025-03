Capcom ha preso nota dei feedback negativi su Monster Hunter Wilds e ci sta lavorando sopra

Come riportato anche sulle nostre pagine, al momento il gioco soffre di problemi di ottimizzazione sia su console che su PC , con prestazioni deludenti rispetto a quanto offre il comparto grafico. Ma non è l'unica lamentela. Infatti, c'è chi critica la difficoltà forse troppo tarata verso il basso o i pochi contenuti presenti nel gioco base, che a ogni modo verranno arricchiti con gli aggiornamenti futuri. Sono stati notati anche bug grafici e nei sistemi di gioco, con ad esempio alcune abilità che non funzionano come dovrebbero (come ad esempio Critico Elementale e Frustata), rovinando l'esperienza a chi vuole creare set efficienti nell'endgame.

Monster Hunter Wilds è stato accolto con grande entusiasmo e lo dimostrano le otto milioni di copie vendute in soli tre giorni dal lancio. Tuttavia, al netto dei grandi pregi, l'ultimo episodio della serie sta ricevendo anche molte critiche dai giocatori sotto diversi aspetti . Con un messaggio pubblicato su Steam, Capcom afferma di aver ricevuto forte e chiaro tutti i feedback, inclusi quelli negativi, e ha promesso che sta lavorando dietro le quinte per smussare gli angoli .

Il messaggio di Capcom

Nella prima settimana dal lancio, il gioco ha ricevuto due patch correttive per risolvere alcuni dei problemi più noti legati alla progressione e crash di sistema e una terza è già in programma per il 10 marzo. Nel post pubblicato su Steam, tuttavia, la compagnia giapponese afferma che si tratta "nel grande schema delle cose, di correzioni relativamente rapide" e che sta lavorando anche ad altri problemi noti come "errori di rete, problemi di crash e altro ancora".

Un Rompopolo

Capcom ha aggiunto anche che sta leggendo tutti feedback in rete, sia quelli positivi che negativi, inclusi i "temi caldi della community" come quelli che abbiamo citato in precedenza. Pur non potendo condividere dettagli precisi, "sta lavorando dietro le quinte" a questi aspetti e che condividerà notizie al riguardo non appena possibile.

"Il team ha esaminato meticolosamente i feedback dei giocatori qui sul forum di Steam, nelle recensioni di Steam, nei canali dei social media, negli hub della comunità e altro ancora. Abbiamo raccolto tutto ciò che abbiamo visto, dagli aspetti positivi a quelli costruttivi e negativi. Questo include anche gli attuali temi caldi della community", recita il messaggio di Capcom. "Anche se oggi non siamo ancora pronti a parlarne in dettaglio, vogliamo rassicurarvi che stiamo osservando, ascoltando e lavorando dietro le quinte. Quando avremo altre notizie da condividere con voi, lo faremo! Nel frattempo vi ringraziamo per la vostra pazienza, il vostro supporto e il vostro feedback!"

Sappiamo che il primo aggiornamento maggiore è previsto per l'inizio di aprile e includerà il Mizutusune e almeno un altro mostro "dalla forza formidabile superiore a quella di un Temprato", oltre alla Gathering Hub per il multigiocatore, con maggiori dettagli che verranno condivisi nelle prossime settimane. Nel frattempo da pochi giorni sono disponibili le prime missioni evento e il calendario con quelle in arrivo prossimamente.