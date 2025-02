Monster Hunter Wilds su PC è un mezzo disastro, secondo Digital Foundry

Monster Hunter Wilds è stato appena pubblicato e sta raccogliendo un grandissimo numero di giocatori, sia su PC che su console. Su PC in particolare, però, ci sono molti problemi, come traspare anche dalle migliaia di recensioni negative pubblicate dagli utenti su Steam . A confermare il pessimo stato del gioco ci ha pensato anche Digital Foundry , che ha pubblicato un'analisi di questa versione traendone delle amare conclusioni.

Un mezzo disastro

Stando a quanto rilevato da Digital Foundry, i problemi sono molti, a partire dalla pre-compilazione degli shader che richiede circa 9 minuti su di un sistema con 9800X3D e più di 30 minuti su un Ryzen 3600. Le texture sono pessime anche con impostazioni grafiche "Alte". Ci sono importanti picchi nel frame time quando si muove la telecamera su un PC con una 4060 con impostazioni "Alte" a 1440p e DLSS Bilanciato. Le stesse texture pessime sono presenti anche usando una RTX 4070 da 12GB.

È necessario abbassare la qualità delle texture a "Media" sulle GPU da 8GB per evitare scatti e picchi nel frame time, ma sembrano ancora peggiori. Muovere rapidamente la telecamera causa comunque picchi nel frame time. Quando si muove lentamente la telecamera, questi picchi nel frame time non si verificano. Il problema del frame time rimane anche con texture a qualità bassa.

Questo problema è attenuato su una RTX 4070. Alex Battaglia di Digital Foundry sospetta che sia un problema di streaming dove il carico di decompressione della GPU è eccessivo per le GPU di fascia bassa e causa picchi enormi nel frame time. Di suo non raccomanda il gioco ai possessori di GPU da 8GB ed è cauto anche per le GPU di fascia medio-alta come la 4070.

Il gioco sembra rotto sulle GPU Intel. L'Arc 770 produce 15-20fps con texture mancanti e altri bug visivi. Questi problemi sono aggirabili su sistemi di fascia alta, dove comunque non tutto fila sempre liscio. Al momento non è nemmeno possibile creare impostazioni ottimizzate, perché la qualità visiva ne uscirebbe distrutta.

Per altre informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Monster Hunter Wilds.