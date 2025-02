Monster Hunter Wilds su Steam ha tantissime recensioni negative a causa di crash e problemi di performance

Monster Hunter Wilds sta registrando numeri di affluenza da capogiro su Steam, ma al tempo stesso sono in tantissimi i giocatori che hanno lasciato una recensione negativa, lamentandosi soprattutto per delle performance non all'altezza, crash dell'applicazione e altri problemi simili.

Nel momento in cui scriviamo il nuovo episodio della serie di caccia di Capcom ha delle valutazioni "perlopiù negative" su Steam. Su 6.088 recensioni solo il 37% è positiva, mentre la maggior parte critica alcune magagne che stanno affliggendo la versione PC che peggiorano l'esperienza o in alcuni casi impediscono proprio di giocare.