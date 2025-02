Amazon Music Unlimited è in sconto per i primi 4 mesi di utilizzo, con una offerta a tempo per brani e podcast

Vi piace ascoltare musica e podcast e siete sempre in cerca di un servizio in abbonamento adeguato alle vostre necessità? Ora potete sfruttare una promozione per Amazon Music Unlimited. Per i primi quattro mesi ottenete il 50% di sconto per il servizio, ovvero pagate solo 5,49€ al mese. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La promozione ovviamente è a tempo: avete modo di riscattarla fino al 7 marzo. Inoltre, non potete usarla se siete già iscritti o se avete usato in passato la versione di prova gratuita da 30 giorni. In realtà alle volte Amazon fa delle invisibili eccezioni, quindi il modo migliore per sapere se siete compatibili con la promozione è andare sulla pagina di Amazon indicata e vedere se vi appare la promozione.