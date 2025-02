Il primo è un titolo molto particolare e fondato sul multiplayer cooperativo, il secondo il ritorno di un franchise consolidato da anni di esperienza e presenta un'esperienza principalmente single player. Non sono però gli unici prodotti interessanti di questo mese: vediamo dunque come sono andate le elezioni sui più desiderati.

Ci troviamo dentro un po' di tutto, tra curiose sperimentazioni indie, remasterizzazioni di grosso calibro e nuovi capitoli di serie colossali. Non è un caso se i vincitori delle elezioni che riportiamo qui sotto sono due giochi così differenti tra loro per stile, gameplay e produzione: Split Fiction e Assassin's Creed Shadows sono i giochi più attesi di marzo e sembrano essere due giochi perfettamente complementari e ben assortiti.

Ci troviamo evidentemente in un periodo molto ricco di uscite sul fronte dei videogiochi, con l'onda lunga di un febbraio davvero straordinario che arriva a coinvolgere praticamente anche tutto marzo, considerando le uscite di grande spessore che ci aspettano anche nel prossimo mese, ormai in partenza. In un 2025 che sembra voler tenerci impegnati a tutti i costi si continuano a registrare giochi davvero di grande rilievo, e questo nonostante l'industria continui a dimostrarsi bloccata in una notevole crisi sul fronte economico e gestionale, viste le ulteriori notizie di cancellazioni e chiusure che, proprio in questi giorni, sono arrivate soprattutto da Warner Bros.

Il più atteso dalla redazione

La votazione interna alla redazione ha fatto emergere in maniera netta i tre titoli che sono andati a comporre il podio, mentre per il resto vari punti si sono sparsi su una moltitudine di giochi considerabili "minori", a rimarcare ancora una volta la varietà di gusti e opinioni che caratterizza il gruppo di Multiplayer.it.

Una scena di dialogo tra le protagoniste di Split Fiction

Su una cosa sembra però che in molti concordino: Split Fiction è il gioco più atteso marzo, essendo emerso come il più frequentemente votato, anche a causa dei precedenti di Hazelight che, ovviamente, compongono un biglietto da visita difficilmente trascurabile per questo nuovo gioco. Anche in questo caso, il gameplay si basa su quello che è ormai lo stile di Josef Fares e il suo team: il multiplayer cooperativo, che permea sia l'esperienza che la narrazione stessa, con le due protagoniste a dividersi lo schermo.

Visto quanto raggiunto con i precedenti A Way Out e It Takes Two, possiamo aspettarci una ulteriore dose di level design ben ragionato per esaltare l'azione in collaborazione tra due giocatori, e la nostra recente prova sembra proprio confermare le ottime sensazioni. In seconda posizione tra i più atteso troviamo Assassin's Creed Shadows: nonostante le grandi polemiche sulla scelta di uno dei protagonisti e su presunte imperfezioni storiche, il nuovo capitolo della celebre saga di Ubisoft è naturalmente molto interessante, trasportando le meccaniche della serie in un'ambientazione che i giocatori hanno a lungo richiesto come sfondo per un capitolo di Assassin's Creed, ovvero il Giappone feudale.

La tranquilla campagna inglese post-atomica di Atomfall

A chiudere il podio troviamo poi quella che potrebbe essere la grande sorpresa di marzo, ovvero Atomfall, lo strano action survival che ci trasporta in un'apparentemente tranquilla campagna inglese, ma derivata da un'apocalisse atomica. Le stranezze di storia e scenario sembrano riflettersi anche in alcune soluzioni del gameplay, dunque non vediamo l'ora di testare questa strana produzione di Rebellion.