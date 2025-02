Split Fiction: abbiamo provato la nuova frontiera cooperativa degli autori di It Takes Two

Chi credeva che l'apice in fatto di gaming cooperativo fosse stato raggiunto da It Takes Two dovrà ricredersi perché Split Fiction, la nuova avventura co-op di Hazelight Studios, riesce ad alzare ancora di più l'asticella. Abbiamo avuto modo di provare le prime due ore e una selezione di livelli medio-avanzati (principali e secondari) in cui siamo stati travolti da un'onda di citazioni, omaggi e follie che ci hanno fatto ridere e divertire di gusto.

Alcuni esempi vanno da una battaglia con un boss in cui un giocatore veste i panni dei meccanismi interni di un flipper e l'altro quelli della pallina, a una ispirata dalle multe per divieto di sosta accumulate dalla protagonista. C'è un livello in sella a delle moto futuristiche, uno con dei draghi che sputano acido, uno a tema Metroid e uno a tema SSX 3. La varietà di meccaniche e scenari immaginati dagli autori ci ha lasciato a bocca aperta tanto per il ritmo incalzante al quale le novità arrivano nelle mani di chi gioca, quanto per come ciascuna, a suo modo, regali divertimento genuino senza il famoso "graficone" o dinamiche difficili da comprendere.

Abbiamo parlato a lungo proprio con Josef Fares di come lui e il suo team siano riusciti a concentrare così tante idee senza far mai annoiare chi gioca e vi consigliamo di leggere la nostra intervista per scoprirlo. In questa anteprima analizzeremo tutto ciò che ci ha sorpreso e deliziato di Split Fiction, e la sua ricetta per un'esperienza cooperativa che lasci sbigottiti anche i videogiocatori con le aspettative più alte.