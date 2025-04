Sydney Sweeney pare sia una delle protagoniste del film di Split Fiction, per un'indiscrezione

Secondo quanto riportato dalla rivista Variety a partire da alcune fonti che sembrano essere piuttosto solide, sembra che Sydney Sweeney sia destinata ad interpretare una delle due protagoniste di Split Fiction, l'adattamento cinematografico del nuovo gioco di Hazelight ed EA che sia già rivelato un grande successo.

Anche la produzione del film di Split Fiction è ad opera di Story Kitchen, gruppo che sembra molto attivo nella trasposizione di titoli videoludici in serie TV e film, con un lavoro di adattamento che sembra procedere in maniera alquanto spedita.

Il film sarà diretto da Jon M. Chu (Wicked, Now You Sea Me 2), con sceneggiatura affidata a Rhett Reese e Paul Wernick e produzione ad opera di Mike Goldberg e Dmitri M. Johnson all'interno dello studio riportato sopra.