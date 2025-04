Black Mirror e i dilemmi morali dei videogiocatori

In questo speciale andremo a esplorare ciò che era emerso anche in fase di recensione (stavolta facendo spoiler), ovvero il protagonismo del lungo e accorato dibattito riguardante i dilemmi morali e l'etica digitale all'interno dei mondi virtuali con i quali ci relazioniamo quotidianamente.

L'ultima stagione di Black Mirror ha messo sul piatto molti temi legati al mondo videoludico. Dai servizi in abbonamento sempre più invasivi di Gente comune (il cui discorso si può legare anche a quello di servizi come Game Pass, PlayStation Plus e simili), alla necessità di sopravvivenza dell'identità umana nel mondo digitale in U.S.S. Callister, fino alla creazione di un ambiente virtuale a partire da un'istanza narrativa "giocabile" con Hotel Reverie, i videogiochi e le loro implicazioni hanno guidato i temi di questa settima stagione. C'è un episodio, tuttavia, che porta questo discorso su un altro livello, in modo al contempo diretto e indiretto. Stiamo parlando di Come un giocattolo , con Peter Capaldi nei panni di un giornalista videoludico a dir poco eccentrico.

L'autore, quindi, ha messo parte del suo vissuto all'interno di questa narrazione iperbolizzata , anche se verosimile. Un giornalista abile con le parole ma privo di qualsivoglia abilità sociale; un visionario del medium che pensa di aver trovato la via d'uscita da un mondo di interazioni che si ripetono più o meno ugualmente nell'esperienza di ogni giocatore; un videogioco che promette di andare "oltre", proponendo la vita stessa come fonte d'intrattenimento che muta e diviene codipendenza.

Guardando Come un giocattolo è impossibile non notare la vicinanza a una certa visione del settore dei videogiochi. Charlie Brooker, creatore della serie e sceneggiatore di praticamente tutte le puntate, ha lavorato per un periodo, all'inizio della sua carriera lavorativa, proprio all'interno della redazione di PC Zone , presente nella serie senza giri di parole o camuffamenti vari.

La verità, come sempre, sta nel mezzo, nel saper leggere ogni situazione nella giusta ottica, nel saperla contestualizzare al singolo individuo, nell'accettare che un videogioco, nelle mani di chi non possiede determinate capacità di lettura, può effettivamente diventare uno strumento deleterio per la formazione di comportamenti pro-sociali.

Per quanto convincersi del fatto che i videogiochi siano una piaga da debellare è qualcosa che lascia il tempo che trova, come chi deprecava e vietava qualsiasi lettura che si allontanasse dalle sacre scritture, anche predicare ciecamente a favore di una narrazione che vive di violenza più o meno camuffata pare improponibile.

Quando si ha a che fare con i videogiochi è inevitabile trovarsi faccia a faccia con il dilemma del bene o del male. I detrattori vedono in questa forma d'arte una via univoca, che porta inevitabilmente alla degenerazione della coscienza umana, mentre chi la segue e la pratica trova conforto nel dire "è finzione, non farei mai nulla del genere nella vita reale". Entrambi gli approcci, visti dai rispettivi fronti opposti, paiono inconcepibili, figli dell'ignoranza e del bigottismo.

L'episodio vede il protagonista interpretato da Peter Capaldi condividere la sua storia durante un interrogatorio della polizia. Le premesse con le quali lo spettatore si approccia a tale racconto sembrano preannunciarne la natura agghiacciante : un corpo non identificato in una valigia, una stanza piena di circuiti elettronici convergenti in un terminale coperto da un canovaccio da cucina, l'aspetto generale del sospettato, trasandato e apparentemente nevrotico.

Mali minori

Cameron, il protagonista dell'episodio, compie azioni che definire moralmente ambigue suona come un eufemismo, ma la narrazione ce le serve su un piano diametralmente opposto rispetto a quello che scandisce la nostra realtà, un po' come quanto accade nei videogiochi.

Il giovane Cameron

Quante volte, in un film, abbiamo sentito un odio tale verso un personaggio da spronare il protagonista a "farlo fuori"? La stessa cosa accade anche nei videogiochi. La nostra identificazione con l'alter ego ci porta su un piano che fa dialogare reale e virtuale.

Le possibilità offerte ci fanno assurgere al divino; ci danno un potere che altrove è impossibile trovare, a meno che non si crei il proprio reame all'interno di un contesto ludico-infantile estremamente delimitato (pur essendo presente anche nei videogiochi una barricata digitale che non può essere aggirata, scavalcata o abbattuta). Quante volte da bambini abbiamo sparato per finta al nostro amichetto e abbiamo detto "adesso sei morto, resta lì". Quella morte è ovviamente simulata, una finzione, un gioco. Ma in un "video"-gioco la medesima condizione assume significati differenti.

Dei in catene

Quando ci si immerge in un universo virtuale si ha a che fare con una continua rinascita, una forma di invincibilità che ci sprona a riprovare finché non si riesce a prevalere, a completare il quadro, a conquistare la collina, a debellare l'organizzazione terroristica. Questo superpotere ci convince che possiamo farlo, che è "solo un gioco", che non abbiamo responsabilità nei confronti di quello che accade all'interno del mondo virtuale che abbiamo deciso di abitare per una manciata di ore. Il che, in parte, è vero.

I Thronglets, la prima specie digitale, almeno nell'universo di Black Mirror

Non ci sono conseguenze per le nostre azioni. Un videogioco resta un videogioco, fatto di numeri e variabili: finché non la carichiamo noi, quella terra non esiste (o esiste su un server, pronta alla bisogna per essere abitata da milioni di cittadini digitali che per un paio d'ore diventano qualcun altro, un ibrido di identità). Con tale consapevolezza l'amico spacciatore di Cameron si approccia allo schermo pullulante di Thronglets, piccoli esserini che possono essere accuditi, ma anche sterminati. Inizia a schiacciarli perché in ciò vi trova un risultato immediato; si attiva quell'assuefazione data dal potere di essere la mano che comanda un intero regno, che è in grado di scegliere cosa fare. E, dato che può, sceglie la violenza, perché è la via più semplice per relazionarsi con una realtà che ci mette in cima alla catena alimentare.

Come un giocattolo, tuttavia, mette alla prova questa stessa convinzione. E se un videogioco perdesse la sua parte ludica? Se fosse solo la porta su un mondo in continua evoluzione, vivo, che però necessita della nostra persona per poter proliferare e sopravvivere? E se fossimo divinità e schiavi tutto allo stesso tempo? Genitori videoludici, entità superiori per la loro prole eppure loro sudditi pronti a piegarsi a ogni bisogno. Diventiamo imperatori e servi del regno che abbiamo costruito con tanta cura e faremmo di tutto per difenderlo. Siamo la plebe e il generale; la scure e la falce.

Quell'amico che non riesci proprio a scrollarti di dosso

Come il Cameron davanti ai Thronglets trucidati da un presunto amico che non riesce a scrollarsi di dosso, noi avremmo la stessa reazione se qualcuno ci rovinasse la nostra bella cittadina in Anno 1404 o la nostra famiglia perfetta in The Sims (magari non la parte dell'omicidio nudo e crudo, ma che un fulmine lo colga potrebbe passare per la nostra testa collerica).

Quella di Come un giocattolo è una narrazione che non fa altro che seguire traiettorie che nella vita reale si estinguerebbero sul nascere (creare una nuova specie all'interno di un mondo virtuale, il cui sostentamento è direttamente legato a un essere umano; uccidere qualcuno perché ha calpestato la nostra linea morale all'interno di un mondo virtuale; lasciare che una società digitale senziente, compresa solo sotto l'effetto di acidi, guidi la ragione di un uomo in favore di un futuro che è un salto nel buio). Non solo. Il compito svolto dall'episodio è quello di mettere in risalto un lato del videogioco spesso dimenticato da chi vi dedica il suo tempo e fin troppo spesso ricordato da chi si cala nei panni del paladino dell'umana esperienza prima di tutto: l'etica.