Street Fighter 6 presenta il gameplay di Elena, ricordando la data di uscita

Tra poco più di un mese Street Fighter 6 aggiungerà il quarto e ultimo personaggio DLC dell'Anno 2, Elena, di cui Capcom continua a mostrare nuovi filmati di gioco.

L'esperta di capoeira, introdotta per la prima volta nel franchise con Street Fighter 3: New Generation, porterà con sé "un branco di mosse fluide", secondo le parole Capcom. La cosa è ben visibile nel trailer di gameplay appena pubblicato, che mostra Elena in azione contro diversi altri personaggi. Guardate il trailer di gioco qui sotto.

La descrizione ufficiale - piena di giochi di parole - recita come segue: "Con un atteggiamento zampettante e uno stile da capoeira, Elena entra in Street Fighter 6 il 5 giugno come ultimo personaggio dell'Anno 2! Con un branco di mosse fluide che trasformeranno qualsiasi avversario in una preda, Elena promette che ogni combattimento sarà elefantiaco. Elena può essere acquistata singolarmente con le Fighter Coins e i possessori dell'Year 2 Character Pass / Ultimate Pass o della Years 1-2 Fighters Edition, avranno automaticamente accesso a Elena quando uscirà."

Street Fighter 6 è disponibile su PS5, Xbox Series X | S, PS4 e PC e sarà pubblicato su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio il 5 giugno. Elena si unirà al roster del gioco lo stesso giorno.