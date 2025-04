Sony comincia la produzione di TV Bravia con plastica riciclata SORPLAS

L' ecosostenibilità è senz'ombra di dubbio uno dei temi più importanti degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le compagnie produttrici di dispositivi tech. Ne è un esempio Sony, che proprio nelle ultime ore ha annunciato ufficialmente la messa in produzione di una nuova linea di TV Bravia che fa utilizzo di SORPLAS , un nuovo materiale plastico ignifugo riciclato che riduce il più possibile l'utilizzo della plastica vergine: scopriamone insieme tutti i dettagli.

I nuovi TV Sony Bravia annunciati dalla compagnia faranno utilizzo di uno specifico materiale, denominato SORPLAS , ricavato dalla scocca posteriore dei TV usati e da dischi ottici, e perfettamente in grado di mantenere le sue proprietà nel tempo. Il materiale SORPLAS, stando alle dichiarazioni della compagnia giapponese, si è rivelato ideale per la copertura delle superfici esterne dei nuovi dispositivi, riducendo così l'utilizzo della plastica vergine fino al 60% in meno rispetto agli anni precedenti.

Quando usciranno i primi TV Sony Bravia con SORPLAS

Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa sul mercato per i primi modelli di TV Sony Bravia con utilizzo di plastica riciclata SORPLAS, ricavata da TV usate in precedenza: la compagnia ha infatti dichiarato l'inizio della produzione entro l'anno corrente.

Cover posteriore dei nuovi pannelli realizzati con SORPLAS

Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Sony, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.