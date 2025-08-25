Elon Musk ha veramente fatto causa a OpenAI e Apple, accusandoli di inibire la competitività in ambito IA

"Nel disperato tentativo di proteggere il proprio monopolio sugli smartphone, Apple ha unito le forze con l'azienda che trae il maggior vantaggio dall'inibizione della concorrenza e dell'innovazione nel campo dell'IA: OpenAI, monopolista nel mercato dei chatbot generativi basati sull'IA", si legge nella causa, che fa riferimento alla partnership di Apple con OpenAI per integrare ChatGPT nei propri sistemi.

Elon Musk , tramite la piattaforma social X e la compagnia dedicata all'intelligenza artificiale xAI, ha intentato una causa contro Apple e OpenAI, sostenendo che le due società stanno illegalmente collaborando per soffocare la concorrenza.

La situazione tra Musk e OpenAI

Questa causa fa parte di una lunga serie di controversie tra Musk e Altman, che continuano a scambiarsi frecciatine pubbliche, come potete vedere nel post qui sotto. Un tempo co-fondatore e co-presidente di OpenAI, Musk ha intentato una causa (negata dal giudice) per bloccare la transizione di OpenAI in una società a scopo di lucro. Ha anche presentato un'offerta per acquisire OpenAI per 97,4 miliardi di dollari, che la società ha rifiutato.

All'inizio di questo mese Musk ha pubblicato su X accuse di anticoncorrenzialità contro OpenAI e Apple, sostenendo che "è impossibile per qualsiasi azienda di IA oltre a OpenAI raggiungere il primo posto nell'App Store". Peccato che varie compagnie siano riuscite a ottenere il primo posto all'interno dell'App Store con le proprie app IA (perlopiù brevemente) in vari mercati mondiali, come segnalato dalle note degli utenti su X stesso.

OpenAI e Apple non hanno ancora commentato la causa legale, ma in precedenza Apple aveva respinto le accuse di Musk affermando che "l'App Store è equo e privo di pregiudizi"; starà a i giudici definire se ci sono le basi per una causa legale e se sarà possibile procedere con un processo.